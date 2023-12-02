2 декабря на «Эмирейтс» пройдет матч 14-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Арсенал

Команда довольно неожиданно прервала затяжной неудачный период в своей истории, заняв 2-е место в итоговой таблице АПЛ. Благодаря этому канониры смогли этой осенью вернуться в Лигу чемпионов, и там смотрятся бодро: проблемы доставлял только старый неудобный соперник, Ланс. Но, помимо задачи выйти в главном еврокубке в плей-офф, явно хочется удержаться в группе лидеров и на внутренней арене. Тем более что во время межсезонья потратили немало денег на новичков, в том числе выиграв гонку за Деклана Райса - ради этого выложили 100 миллионов. В целом, при неудаче в Кубке Лиги у Зинченко и компании получилось взять Суперкубок и, главное, выигрывали львиную часть туров в чемпионате страны, уступив только Ньюкаслу. Сложно было с Брентфордом, но Хаверц все же распечатал соперника. А с учетом ничьей Сити и Ливерпуля даже получилось выскочить на 1-е место.

Вулверхэмптон

Клуб считался потенциальным кандидатом на вылет. Ведь и в прошлом сезоне была непростая борьба за выживание, и выигравший ее наставник, Юлен Лопетеги, ушел в августе, до старта нового цикла, а все лето руководство проекта вовсю продавало ведущих футболистов. Благо, что новый тренер, Гари О'Нил, которого нашли в авральном порядке, смог выжать максимум возможного из Вулвз. И добился прогресса: если сначала команда проиграла четырежды в 5 первых турах (зато в сочетании с гостевыми 1-0 против Эвертона), то потом 5 матчей кряду в Премьер-Лиге брали очки. В том числе сенсационно андердог обыграл Манчестер Сити. А после явной осечки с Шеффилд Юнайтед, 1-2, волки победили Тоттенхэм, забив дважды в концовке. А вот с Фулхэмом, наоборот, проиграли из-за пенальти на 90+ минуте.

Статистика личных встреч

Все 4 крайних поединка выиграли канониры. В том числе в прошлом сезоне было 5-0 и 2-0 в в пользу подопечных Микела Артеты.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Зинченко и компания намного сильнее. С учетом их формы, ставим на победу лидера АПЛ при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,9).