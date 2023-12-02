Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал с ассистом Зинченко обыграл Вулвз, успех Ярмолюка, разгром Шеффилда
Чемпионат Англии
Арсенал
02.12.2023 17:00 – FT 2 : 1
Вулверхэмптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:19
2440
1

Арсенал с ассистом Зинченко обыграл Вулвз, успех Ярмолюка, разгром Шеффилда

2 декабря состоялись матчи 14-го тура АПЛ

02 декабря 2023, 19:05 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:19
2440
1
Арсенал с ассистом Зинченко обыграл Вулвз, успех Ярмолюка, разгром Шеффилда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

2 декабря состоялись матчи 14-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1. Голами за «канониров» отличились Букайо Сака и Мартин Эдегор, а за «волков» забил Матеус Кунья.

Отметим, что ассист на Эдегора отдал украинский защитник лондонцев Александр Зинченко, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Для Зинченко это первый голевой пас в текущем сезоне. На его счету также 1 забитый мяч.

«Брентфорд» дома выиграл у «Лутон Таун» 3:1. Украинский футболист «пчел» Егор Ярмолюк во 2-й раз вышел в старте команды и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Шэндона Баптиста.

«Бернли» во главе с легендарным Венсаном Компани разгромил «Шеффилд Юнайтед» 5:0.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Матеус Кунья, 86

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0
Голы: Родригес, 1, Бруун-Ларсен, 29, Амдуни, 73, Колеошо, 75, Браунхилл, 81
Удаление: МакБерни, 45+1

Брентфорд – Лутон Таун – 3:1
Голы: Мопе, 49, Ми, 56, Баптист, 82 – Браун, 76

По теме:
Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1. Как ассистировал и ошибся Зинченко. Видео
Второй матч подряд в старте. Известна оценка Ярмолюка за матч АПЛ
Ассист и результативная ошибка. Какую оценку получил Зинченко за матч АПЛ?
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон Вулверхэмптон Арсенал - Вулверхэмптон Бернли Шеффилд Юнайтед Брентфорд Лутон Таун Букайо Сака Мартин Эдегор Матеус Кунья
Источник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
Футбол | 02 декабря 2023, 16:01 0
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили
ВИДЕО. Довбик забил Валенсии после подачи Цыганкова, однако гол отменили

После первого тайма счет в матче 0:0

Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
Футбол | 02 декабря 2023, 20:15 2
Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену
Челси может продать Мудрика в 2024 году. Названы кандидаты в его замену

В Лондон могут переехать такие звезды, как Рафаэль Леау или Хвича Кварацхелия

Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Бокс | 02.12.2023, 02:42
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Сенсация! Украинский супертяж сделал апсет двоюродному брату Тайсона Фьюри
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Футбол | 02.12.2023, 15:21
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Пора уходить из Реала? Победитель ЛЕ 2020/21 готовит предложение по Лунину
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
Футбол | 02.12.2023, 17:01
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
Что случилось? Матч Шахтера и Металлиста 1925 в чемпионате U-19 не сыграли
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andy_P
Зина как раз набокопорил дважды, и пропущенный гол - его.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
Врачи разрешили Кепе играть. Анчелотти рассказал, кто сыграет с Гранадой
01.12.2023, 13:59 7
Футбол
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
Онана стал посмешищем в МЮ. У тен Хага идеальный шанс для смены голкипера
02.12.2023, 09:00 16
Футбол
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
ВИДЕО. Артем Довбик и Виктор Цыганков наливают себе пиво
01.12.2023, 17:37 15
Футбол
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Суперкомпьютер вычислил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов
01.12.2023, 10:58 24
Футбол
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
Источник: Главный скаут Реала будет настаивать на продаже Лунина зимой
30.11.2023, 17:05 7
Футбол
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
ВИДЕО. Магия Роналду. Назван лучший гол Криштиану в карьере
30.11.2023, 18:16 2
Футбол
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
Клуб Первой лиги прекращает свою деятельность на период войны
01.12.2023, 12:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем