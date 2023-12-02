Арсенал с ассистом Зинченко обыграл Вулвз, успех Ярмолюка, разгром Шеффилда

2 декабря состоялись матчи 14-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1. Голами за «канониров» отличились Букайо Сака и Мартин Эдегор, а за «волков» забил Матеус Кунья.

Отметим, что ассист на Эдегора отдал украинский защитник лондонцев Александр Зинченко, который вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. Для Зинченко это первый голевой пас в текущем сезоне. На его счету также 1 забитый мяч.

«Брентфорд» дома выиграл у «Лутон Таун» 3:1. Украинский футболист «пчел» Егор Ярмолюк во 2-й раз вышел в старте команды и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Шэндона Баптиста.

«Бернли» во главе с легендарным Венсаном Компани разгромил «Шеффилд Юнайтед» 5:0.

АПЛ. 14-й тур. 2 декабря

Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Матеус Кунья, 86

Бернли – Шеффилд Юнайтед – 5:0

Голы: Родригес, 1, Бруун-Ларсен, 29, Амдуни, 73, Колеошо, 75, Браунхилл, 81

Удаление: МакБерни, 45+1

Брентфорд – Лутон Таун – 3:1

Голы: Мопе, 49, Ми, 56, Баптист, 82 – Браун, 76

Three big points at home. pic.twitter.com/Q3tNskTLDJ — Arsenal (@Arsenal) December 2, 2023

A huge result at Turf Moor! 🙌 pic.twitter.com/fuDO8TJYDy — Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 2, 2023