2 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун».

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Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе команды.

Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция