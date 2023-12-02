02.12.2023 17:00 – 25’ 0 : 0
Англия02 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:16
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Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура АПЛ 2 декабря в 17:00 по Киеву
02 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:16
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2 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе команды.
Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
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