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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.12.2023 17:00 – 25 0 : 0
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:16
160
0

Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура АПЛ 2 декабря в 17:00 по Киеву

02 декабря 2023, 17:00 | Обновлено 02 декабря 2023, 17:16
160
0
Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

2 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

Украинский футболист «Брентфорда» Егор Ярмолюк выйдет в стартовом составе команды.

Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Брентфорд – Лутон. Ярмолюк – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Егор Ярмолюк смотреть онлайн Брентфорд Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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