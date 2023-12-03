2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пчел».

Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на поле со старта поединка и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Шэндона Баптиста.

На 55-й минуте встречи украинец отлично показал себя в атаке команды, сделав невероятный финт на левом фланге, а также отлично продвинув мяч в штрафную соперника. В итоге в этой атаке был заработан угловой после которого был забит второй гол «Брентфорда».

Брентфорд – Лутон Таун – 3:1



Голы: Мопе, 49, Ми, 56, Баптист, 82 – Браун, 76

Видео голов и обзор матча: