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Чемпионат Англии
Брентфорд
02.12.2023 17:00 – FT 3 : 1
Лутон Таун
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 декабря 2023, 00:59 |
261
0

Брентфорд – Лутон Таун – 3:1. 70 минут Ярмолюка + топ-дриблинг. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 14-го тура АПЛ

03 декабря 2023, 00:59 |
261
0
Брентфорд – Лутон Таун – 3:1. 70 минут Ярмолюка + топ-дриблинг. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря состоялся матч 14-го тура АПЛ между командами «Брентфорд» и «Лутон Таун». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пчел».

Украинский футболист хозяев Егор Ярмолюк вышел на поле со старта поединка и отыграл 70 минут, после чего был заменен на Шэндона Баптиста.

На 55-й минуте встречи украинец отлично показал себя в атаке команды, сделав невероятный финт на левом фланге, а также отлично продвинув мяч в штрафную соперника. В итоге в этой атаке был заработан угловой после которого был забит второй гол «Брентфорда».

Брентфорд – Лутон Таун – 3:1

Голы: Мопе, 49, Ми, 56, Баптист, 82 – Браун, 76

Видео голов и обзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Шандон Баптист (Брентфорд).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Браун (Лутон Таун).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Брентфорд).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Неаль Мопе (Брентфорд).
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Егор Ярмолюк видео голов и обзор Брентфорд Лутон Таун Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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