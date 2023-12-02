2 декабря прошел матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

«Канониры» одержали победу со счетом 2:1. К результативной передаче в этом матче украинский защитник «канониров» Александр Зинченко записал в свой актив и ошибку, приведшую к голу.

Зинченко потерял мяч в собственной штрафной после прессинга соперника, «волки» этим воспользовались и отквитали один гол. Забил Матеус Кунья.

ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала