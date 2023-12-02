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Англия
02 декабря 2023, 19:08 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:12
3331
9

ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала

Украинец потерял мяч в собственной штрафной

02 декабря 2023, 19:08 | Обновлено 02 декабря 2023, 19:12
3331
9
ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря прошел матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».

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«Канониры» одержали победу со счетом 2:1. К результативной передаче в этом матче украинский защитник «канониров» Александр Зинченко записал в свой актив и ошибку, приведшую к голу.

Зинченко потерял мяч в собственной штрафной после прессинга соперника, «волки» этим воспользовались и отквитали один гол. Забил Матеус Кунья.

ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала

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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Octopus
У Зинченко отличный интеллект, но не повезло с ростом и массой тела. С его 60 кг выполнять ту работу что он выполняет на протяжении 90 минут почти невозможная задача, а он опять напасовал столько же сколько Райс. Запасы гликогена хранятся в мышцах, а если мышц нет, то как сохранять высокую интенсивность? Отсюда и такие ошибки, от усталости. У того же Томиясу вес за 80, ну и выше он на 12 см. Японец, кстати, удивительно раскрывается, становится важным игроком для Арсенала.
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iDEAprime
це ж він там десь у рейтингу кращих лівих захисників, нагадайте? )))
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VitosKH
Как же так? Лучший защитник мира не может так играть
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