ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
Украинец потерял мяч в собственной штрафной
2 декабря прошел матч 14-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вулверхэмптон».
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«Канониры» одержали победу со счетом 2:1. К результативной передаче в этом матче украинский защитник «канониров» Александр Зинченко записал в свой актив и ошибку, приведшую к голу.
Зинченко потерял мяч в собственной штрафной после прессинга соперника, «волки» этим воспользовались и отквитали один гол. Забил Матеус Кунья.
ВИДЕО. Досадная ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
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