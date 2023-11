Забарный помог Борнмуту победить Шеффилд, Брайтон переиграл Ноттингем

Сегодня, 25 ноября, проходят поединки 13-го тура АПЛ.

Илья Забарный вышел с первых минут на матч против «Шеффилд Юнайтед», отыграл полный матч и помог «вишням» одержать уверенную победу со счетом 3:1. «Вест Хэм» забил в конце игры дважды и вырвал три очка в матче с «Бернли». Победы на свой счет также записали «Лутон Таун» и «Брайтон».

Чемпионат Англии по футболу. 13-й тур, 25 ноября.

Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3

Голы: Макберни, 90+7 – Тавернье, 12, 51, Клюйверт, 45+3.

Лутон Таун – Кристал Пэлас – 2:1

Голы: Мэнги, 72, Браун, 84 – Олисе, 75.

Бернли – Вест Хэм – 1:2

Голы: Родригес, 49 – Оши, 86, Соучек, 90+1.

Ноттингем Форест – Брайтон – 2:3

Голы: Эланга, 3, Гиббс-Уайт, 76 – Фергюсон, 26, Жуан Педро, 45+4, 58.

Ньюкасл – Челси – 4:1

Голы: Исак, 13, Ласселс, 60, Жоэлинтон, 61, Гордон, 83 – Стерлинг, 23

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

