25 ноября на «Бремелл Лейн» пройдет матч 13-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Шеффилд Юнайтед» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Шеффилд Юнайтед

Клуб под руководством Пола Хеккингботтома смог вернуться в АПЛ. Не с первой попытки - в 2022-м году он уступил в стыковых поединках. Но в следующем розыгрыше клинки оказались достаточно сильны, чтобы пробиться в вышку напрямую. Правда, казалось, что в Премьер-Лиге команда была неконкурентной. Вплоть до ноября, в первых 10 турах, была всего 1 ничья при 9 поражениях, среди которых были 0-5 и даже 0-8. Еще и в Кубке Лиги по пенальти проиграли скромнейшему противнику, Линкольн Сити. Но в менеджера продолжали верить, и это начало наконец-то оправдываться. Сначала аутсайдер на своем поле смог обыграть со счетом 2-1 вроде бы крепкий Вулверхэмптон 2-1. А потом устояли на поле Брайтона, оформив итоговые 1-1. Впрочем, все равно представитель Шеффилда остается на дне таблицы.

Борнмут

Команда поднялась из Чемпионшипа в 2022-м году, при Скотте Паркере. А потом набрали под руководством Гари О'Нила достаточно очков, чтобы не допустить сползания назад, в более низкий дивизион. Но все равно весной сменили наставника, на этот раз решив позвать в Англию Андони Ираолу. Тот был хорош в Примере, с Райо Вальекано. Но на Туманном Альбионе у него долго получалось выигрывать разве что в кубковом формате. В АПЛ же вишенки начинали с 3-х ничьих в 9 турах, в том числе проиграв четырежды. Но сначала октябрь получилось закрыть победой над аутсайдером, Бернли. А после 1-6 с Манчестер Сити получилось реабилитироваться, оформив уверенные 2-0 с Ньюкаслом.

Статистика личных встреч

В целом, и сейчас больше побед у Шеффилд Юнайтед. Но в последний раз стороны играли в Чемпионшипе в 2021/2022. И тогда Борнмут взял с клинками 4 очка в двух матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары гостей. Но хозяева в Шеффилде точно дадут бой - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,833).