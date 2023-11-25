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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
25.11.2023 17:00 – 70 0 : 3
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 ноября 2023, 16:50 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:10
388
0

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 25 ноября в 17:00 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги

25 ноября 2023, 16:50 | Обновлено 25 ноября 2023, 17:10
388
0
Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine.

В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «вишни» занимают 16 строчку с девятью очками, а «Шеффилд» идет 18-м с пятью очками.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Турнирна таблица

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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Источник Sport.ua
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