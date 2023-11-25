Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Забарный – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 25 ноября в 17:00 поединок 13-го тура Английской Премьер-лиги
В субботу, 25 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра пройдет в Шеффилде на стадионе «Бремолл Лейн».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
После 12 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «вишни» занимают 16 строчку с девятью очками, а «Шеффилд» идет 18-м с пятью очками.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta».
Шеффилд Юнайтед – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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