25.11.2023 17:00 – FT 1 : 3
Англия25 ноября 2023, 22:31 |
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Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3. 90 минут Забарного. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ
25 ноября 2023, 22:31 |
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25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вишен».
Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут на поле и отыграл весь поединок.
АПЛ. 13-й тур. 25 ноября
Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3
Голы: Макберни, 90+7 – Тавернье, 12, 51, Клюйверт, 45+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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