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Чемпионат Англии
Шеффилд Юнайтед
25.11.2023 17:00 – FT 1 : 3
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 ноября 2023, 22:31 |
351
0

Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3. 90 минут Забарного. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура АПЛ

25 ноября 2023, 22:31 |
351
0
Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3. 90 минут Забарного. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут на поле и отыграл весь поединок.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3

Голы: Макберни, 90+7 – Тавернье, 12, 51, Клюйверт, 45+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Оливер Макбарни (Шеффилд Юнайтед).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Таверньер (Борнмут).
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Илья Забарный видео голов и обзор Борнмут Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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