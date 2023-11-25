25 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут на поле и отыграл весь поединок.

АПЛ. 13-й тур. 25 ноября

Шеффилд Юнайтед – Борнмут – 1:3

Голы: Макберни, 90+7 – Тавернье, 12, 51, Клюйверт, 45+3

Видео голов и обзор матча: