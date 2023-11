Впервые с 2018. У Роналду 60+ результативных действий за год

По итогам очередного удачного матча в чемпионате Саудовской Аравии, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду набрал 61 пункт в календарном году по системе гол + пас.

У форварда 48 голов и 13 результативных передач.

Роналду десятый раз в карьере имеет 60+ результативных действий за год. При этом последний раз 38-летнему игроку это удавалось в 2018 году.

2010 ✅

2011 ✅

2012 ✅

2013 ✅

2014 ✅

2015 ✅

2016 ✅

2017 ✅

2018 ✅

2023 ✅



