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Кубок Дэвиса
21 ноября 2023, 23:41 |
227
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Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса

Канадцы не смогли выставить оптимальный состав

21 ноября 2023, 23:41 |
227
0
Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся первый матч плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.

На стадии 1/4 финала сборная Финляндии на крытых хардовых кортах Малаги неожиданно обыграла действующих чемпионов – команду Канады.

Опытный Милош Раонич взял первое очко для североамериканцев, но финны выиграли одиночку и оказались успешнее в паре.

Сборная Финляндии в полуфинале сразится против победителя пары Чехия – Австралия. Ранее на этой стадии Suomi еще не играли.

Кубок Дэвиса. 1/4 финала

Финляндия – Канада – 2:1

Милош Раонич (Канада) – Патрик Кауковальта (Финляндия) – 6:3, 7:5

Отто Виртанен (Финляндия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 7:5

Харри Хелиеваара (Финляндия) / Отто Виртанен (Финляндия) – Алексис Галарно (Канада) / Вашек Поспишил (Канада) – 7:5, 6:3

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Кубок Дэвиса-2023 Милош Раонич Вашек Поспишил
Источник Sport.ua
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