Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса
Канадцы не смогли выставить оптимальный состав
Состоялся первый матч плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.
На стадии 1/4 финала сборная Финляндии на крытых хардовых кортах Малаги неожиданно обыграла действующих чемпионов – команду Канады.
Опытный Милош Раонич взял первое очко для североамериканцев, но финны выиграли одиночку и оказались успешнее в паре.
Сборная Финляндии в полуфинале сразится против победителя пары Чехия – Австралия. Ранее на этой стадии Suomi еще не играли.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала
Финляндия – Канада – 2:1
Милош Раонич (Канада) – Патрик Кауковальта (Финляндия) – 6:3, 7:5
Отто Виртанен (Финляндия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 7:5
Харри Хелиеваара (Финляндия) / Отто Виртанен (Финляндия) – Алексис Галарно (Канада) / Вашек Поспишил (Канада) – 7:5, 6:3
From 1-0 down to first-time semi-finalists 🌟— Davis Cup (@DavisCup) November 21, 2023
A historic tie victory for Finland 🇫🇮#DavisCupFinals | @tennisfi pic.twitter.com/CnJtTTiPSL
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