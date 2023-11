Финляндия неожиданно выбила Канаду из Кубка Дэвиса

Состоялся первый матч плей-офф финального турнира Кубка Дэвиса.

На стадии 1/4 финала сборная Финляндии на крытых хардовых кортах Малаги неожиданно обыграла действующих чемпионов – команду Канады.

Опытный Милош Раонич взял первое очко для североамериканцев, но финны выиграли одиночку и оказались успешнее в паре.

Сборная Финляндии в полуфинале сразится против победителя пары Чехия – Австралия. Ранее на этой стадии Suomi еще не играли.

Милош Раонич (Канада) – Патрик Кауковальта (Финляндия) – 6:3, 7:5

Отто Виртанен (Финляндия) – Габриэль Диалло (Канада) – 6:4, 7:5

Харри Хелиеваара (Финляндия) / Отто Виртанен (Финляндия) – Алексис Галарно (Канада) / Вашек Поспишил (Канада) – 7:5, 6:3

