ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером

Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев не смог сдержать эмоций в полуфинальном поединке Итогового турнира АТР 2023 в Турине, где он играл против итальянца Янника Синнера.

В третьем сете после брейка в исполнении соперника Медведев бросил ракетку и начала вызывать на корт кого-то из болельщиков, воспроизведя культовую сцену из «Кровавого спорта».

Тем не менее, после матча теннисист признался, что виноват только он.

«Что случилось с тем зрителем в начале третьего сета? Честно говоря, ничего. Я немного потерял голову, потому что проиграл брейк. Скажу честно, публика здесь, в Турине, на протяжении всей недели была очень приятной. Опять же, как я сказал перед матчем, это нормально, что они поддерживают Синнера. Но когда у меня получались хорошие удары, я чувствовал много... это не поддержка, но много аплодисментов, что было очень приятно.

Я думаю, что в целом все было хорошо. Я чувствовал хорошую энергию на корте. Поэтому после матча вы могли видеть, как я благодарил публику», – сказал Медведев.

Medvedev vs the Italian crowd



It's all happening at the #NittoATPFinals... pic.twitter.com/uJgC1z0kJd