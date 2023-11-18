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  4. ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
ATP
18 ноября 2023, 23:42 |
1727
4

ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером

Даниил воспроизвел культовую сцену из «Кровавого спорта»

18 ноября 2023, 23:42 |
1727
4
ВИДЕО. Звал на разборки зрителя. Медведеву сорвало крышу в матче с Синнером
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Третий номер мирового рейтинга Даниил Медведев не смог сдержать эмоций в полуфинальном поединке Итогового турнира АТР 2023 в Турине, где он играл против итальянца Янника Синнера.

В третьем сете после брейка в исполнении соперника Медведев бросил ракетку и начала вызывать на корт кого-то из болельщиков, воспроизведя культовую сцену из «Кровавого спорта».

Тем не менее, после матча теннисист признался, что виноват только он.

«Что случилось с тем зрителем в начале третьего сета? Честно говоря, ничего. Я немного потерял голову, потому что проиграл брейк. Скажу честно, публика здесь, в Турине, на протяжении всей недели была очень приятной. Опять же, как я сказал перед матчем, это нормально, что они поддерживают Синнера. Но когда у меня получались хорошие удары, я чувствовал много... это не поддержка, но много аплодисментов, что было очень приятно.

Я думаю, что в целом все было хорошо. Я чувствовал хорошую энергию на корте. Поэтому после матча вы могли видеть, как я благодарил публику», – сказал Медведев.

Getty Images/Global Images Ukraine
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Итоговый турнир ATP Даниил Медведев Янник Синнер
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Який ж він дятел 
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+3
India Life
Чiполлiно
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0
AndiM
Знову свої препарати почав приймати?
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0
Standard
Було б епічно, якби рашисту у відповідь з трибуни прилетів черевик у чоло.
Ответить
0
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