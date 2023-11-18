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Молодежные турниры
18 ноября 2023, 20:07 | Обновлено 18 ноября 2023, 20:09
64
0

Сборная Англии U-21 разгромила Сербию и приблизилась к Украине в группе F

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан

18 ноября 2023, 20:07 | Обновлено 18 ноября 2023, 20:09
64
0
Сборная Англии U-21 разгромила Сербию и приблизилась к Украине в группе F
Getty Images/Global Images Ukraine

18 ноября состоялся матч 4-го тура отборочного этапа Евро-2025 в группе F среди молодежных сборных Сербии и Англии. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан.

Дублем в этом поединке отметился полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джеймс Макати. Еще один гол на счету Харви Эллиота, который выступает за «Ливерпуль».

Стоит отметить, что первый очный поединок этих команд Англия выиграла со счетом 9:1.

Англия и Сербия играют в одном квартете с Украиной. 1-е место в группе занимают «сине-желтые» с 12 очками из 12 возможных, 2-я строчка у англичан (9), 3-я – у сербов (6).

Вчера, 17 ноября, сборная Украины U-21 уверенно обыграла Люксембург 4:0.

Евро-2025. Квалификация. 18 ноября

Группа F. 4-й тур

Сербия U-21 – Англия U-21 – 0:3

Голы: Макати, 5, 19, Эллиот, 55

Турнирная таблицы группы F

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Источник Sport.ua
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