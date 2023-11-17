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Евро
УКРАИНА U21
17.11.2023 20:00 – FT 4 : 0
Люксембург U21
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Чемпионат Европы
17 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:36
3345
2

Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21

Украинская молодежка выиграла четвертый матч квалификации Евро-2025

17 ноября 2023, 21:55 | Обновлено 17 ноября 2023, 23:36
3345
2
Четыре из четырех. Украина U-21 разгромила Люксембург U-21
УАФ

Сборная Украины в пятницу, 17 ноября, провела матч группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 по футболу против сборной Люксембурга.

Соперники уже играли друг с другом в этом отборочном турнире. В выездном матче Украина выиграла со счетом 3:0. Однако Люксембург все же создавал проблемы для обороны команды Унаи Мельгосы, особенно в быстрых контратаках.

На этот раз украинцы одержали более чем уверенную победу.

По сравнению с матчем против сборной Англии в составе украинской команды произошло три изменения. Главный тренер национальной сборной Сергей Ребров и наставник молодежки Унаи Мельгоса решили, что Ванат сейчас не поможет национальной сборной, ведь там есть Довбик, который находится в отличной форме, и Яремчук. Поэтому решили не «мариновать» Ваната на скамейке для запасных «националки». Именно он занял место форварда в стартовом составе. Еще одним изменением стало возвращение Смолякова в «основу». Также с первых минут играл Рубчинский. В запасе остались Очеретько и Вивчаренко, а Брагару пропустил сегодняшний матч из-за травмы.

Украинцы с первых же секунд завладели территориальным и игровым преимуществом. Команда Унаи Мельгосы демонстрировала тактическое разнообразие, подстраиваясь по ходу матча под соперника. Сборная Люксембурга действовала в обороне то в среднем, то в низко-среднем блоке. Украинцы создавали опасность у ворот гостей с помощью забросов за линию обороны герцогской команды, а также после атак флангами. Именно с передачи на левый фланг началась голевая атака сборной Украины. Батагов отдал пас на ход Волошину, тот вошел в штрафную и сделал передачу примерно на линию вратарской. Ванат опередил защитника и переправил мяч в ворота.

У украинцев было еще несколько голевых моментов, но с реализацией не сложилось. Однажды опасность возникла у ворот сине-желтых. Причем создали ее сами украинцы. Они «обрезались» перед своей штрафной, Нещерет вовремя вышел из ворот, опередил игрока Люксембурга и в подкате выбил мяч.

С первых минут второго тайма сборная Люксембурга принялась использовать исключительно низкий блок во время игры в обороне. Кто знает, насколько сложно было бы украинцам преодолевать такую оборону. Ответа на этот вопрос мы не узнаем, так как на 49-й минуте гости остались в меньшинстве. В центре поля Бражко в борьбе за мяч опередил Бербери, тот наступил на ногу полузащитника «Динамо» и получил вторую желтую карточку.

В середине тайма украинцы забили дважды с интервалом в две минуты. На 64-й минуте после подачи с углового Батагов пробил головой, мяч попал защитника, он пытался сыграть «на вынос», но сделал это крайне неудачно. Батагов снова завладел мячом и ударом низом увеличил преимущество сборной Украины. На 66-й минуте к голу снова привело выполнение углового удара. Квасница сделал навес, защитник выбил мяч, Волошин сыграл на подборе и с ходу нанес удар. Голкипер не смог выручить команду.

В четвертый раз украинцы отметились точным ударом на 74-й минуте. Очеретько с правого фланга выполнил классный кросс на левый край штрафной, Смоляков головой сбросил на Краснопера, которому оставалось лишь попасть в пустой угол ворот.

Сборная Украины одержала четвертую победу в четырех поединках квалификации Евро-2025. Во вторник, 21 ноября, команда Мельгосы сыграет против сборной Азербайджана. Матч также состоится в Мурсии. Начало – в 20:00. Это будет последняя официальная игра молодежки в 2023 году.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F.

Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голы: Ванат (35), Батагов (63), Волошин (66), Краснопер (74).

Предупреждения: Смоляков (71) – Бербери (26).

Удаление: Бербери (49, второе предупреждение).

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов (Дидык, 81), Салюк, Роман, Бражко (Очеретько, 69), Рубчинский (Кучерявый, 81), Ярмолюк, Волошин, Вьюнник (Квасница, 63), Ванат (Краснопер, 69).

Люксембург U-21: Латик, Соуза, Серкейра (Клисурица, 13, Байверлин, 46), Торрес, Гонсалвеш, Эркус (Кардосо, 70), Бербери, Ахметчека, Л. Коррейя (Энгларо, 70), Эльшан, Тюрпинг.

Арбитр: Санди Путрос (Дания).

Стадион: «Нуэва-Кондомина» (г. Мурсия, Испания).

УКРАИНА U-21 – ЛЮКСЕМБУРГ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Frank Pider
Puma (это же Михайло Брижак)  http://c2n.me/4jMpYE8
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Владислав Рейский
молодцы! ждем теперь приличную игру старших с макаронами
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