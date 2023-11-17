УКРАИНА U21

Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21
17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21 (4:0).
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Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играла в испанской Мурсии.
Голы в ворота команды Люксембурга забили Владислав Ванат, Арсений Батагов, Назар Волошин, Игорь Краснопир.
Сине-желтые лидируют в группе с 12 очками, одолев в октябре и англичан (3:2).
Евро-2025 U-21. 17 ноября, Мурсия (Испания)
Україна U-21 – Люксембург U-21 – 4:0
Голы: Ванат, 34, Батагов, 64, Н. Волошин, 66, Краснопир, 74
Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 34 мин.
ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 64 мин.
ГОЛ! 3:0. Назар Волошин, 66 мин.
ГОЛ! 4:0. Игорь Краснопир, 74 мин.
Видеозапись матча
События матча
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