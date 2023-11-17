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Евро
УКРАИНА U21
17.11.2023 20:00 – FT 4 : 0
Люксембург U21
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17 ноября 2023, 22:10 |
3006
0

Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации Евро-2025 U-21

17 ноября 2023, 22:10 |
3006
0
Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0. Видео голов и обзор матча
УАФ

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21 (4:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играла в испанской Мурсии.

Голы в ворота команды Люксембурга забили Владислав Ванат, Арсений Батагов, Назар Волошин, Игорь Краснопир.

Сине-желтые лидируют в группе с 12 очками, одолев в октябре и англичан (3:2).

Евро-2025 U-21. 17 ноября, Мурсия (Испания)

Україна U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голы: Ванат, 34, Батагов, 64, Н. Волошин, 66, Краснопир, 74

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 34 мин.

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 64 мин.

ГОЛ! 3:0. Назар Волошин, 66 мин.

ГОЛ! 4:0. Игорь Краснопир, 74 мин.

Видеозапись матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (УКРАИНА U21).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (УКРАИНА U21).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Арсений Батагов (УКРАИНА U21).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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