УКРАИНА U21

17 ноября в 20:00 молодежная сборная Украины U-21 провела матч квалификации Евро-2025 U-21 против сборной Люксембурга U-21 (4:0).

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Номинально домашний матч команда Уная Мельгосы играла в испанской Мурсии.

Голы в ворота команды Люксембурга забили Владислав Ванат, Арсений Батагов, Назар Волошин, Игорь Краснопир.

Сине-желтые лидируют в группе с 12 очками, одолев в октябре и англичан (3:2).

Евро-2025 U-21. 17 ноября, Мурсия (Испания)

Україна U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голы: Ванат, 34, Батагов, 64, Н. Волошин, 66, Краснопир, 74

Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Владислав Ванат, 34 мин.

ГОЛ! 2:0. Арсений Батагов, 64 мин.

ГОЛ! 3:0. Назар Волошин, 66 мин.

ГОЛ! 4:0. Игорь Краснопир, 74 мин.

Видеозапись матча