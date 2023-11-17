Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам немного повезло»

Наставник молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса поделился эмоциями от уверенной победы подопечных со счетом 4:0 над Люксембургом в поединке квалификации Евро-2025.

– Счетом мы довольны. Что касается нашей игры, то есть некоторые моменты. Во втором тайме мы были более агрессивны. Нам немного повезло, что соперник был без одного игрока (У Люксембурга было удаление. – прим. Sport.ua).

Во второй половине игры мы шагнули вперед и сыграли гораздо лучше, чем в первой. У нас были моменты и в первом, и во втором тайме, но шансы в первом мне не так понравились, как во втором. Я просил футболистов больше играть в атаку, это сработало во втором тайме.

– Закидывать мячи за спину соперникам – это была ваша тактика?

– Да. Нам нужно было найти место, куда отдавать передачу. Знали, что против Люксембурга так можно поступать. Знали, что они будут играть высокой линией защиты, понимали, что нужно будет забрасывать. Я сказал об этом игрокам.

– Зачем Вьюнник и Волошин поменялись позициями в начале второго тайма?

– Сами игроки предложили мне это. Иногда я им не разрешаю так меняться, но на этот раз я согласился с ними. Они поиграли так некоторое время, а затем вернулись на свои позиции.

Я не полностью доволен тем, как игроки понимают меня и выполняют мои тактические наставления. Есть очень много моментов, над которыми нужно работать. С другой стороны, мои игроки очень открыты для того, чтобы пробовать что-то новое.

Пока не знаем, сыграет ли Брагару в следующем матче. Будем знать через два дня. Мы очень заботимся о наших игроках, мы не хотим их заставлять играть. Мы заботимся об их здоровье. Если мы задействуем его, он может усугубить свою травму и пропустить много. Лучше дать ему отдохнуть. Новых травм нет.