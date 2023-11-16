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Евро
УКРАИНА U21
17.11.2023 20:00 - : -
Люксембург U21
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Молодежные турниры
16 ноября 2023, 23:53 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:05
95
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Украина U-21 – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2025

Ожидания очевидны, но возможны неприятные сюрпризы от соперников

16 ноября 2023, 23:53 | Обновлено 17 ноября 2023, 00:05
95
0
Украина U-21 – Люксембург. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2025
УАФ

В пятницу, 17 ноябрь, в Мурсии на стадионе «Ла-Кондомина» состоится матч пятого тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Украина и Люксембурга. Стартовый свисток датского рефери Санди Путроса прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Украина U-21


И вот поди теперь знай, что задумал наш новый главный тренер молодежной сборной, испанец Унаи Мельгоса, если после трех стартовых туров квалификации на счету «сине-желтых» максимальное количество очков. При этом мы не просто сыграли первую игру против действующих чемпионов Европы, англичан, а переиграли их в достаточно красивом стиле (3:2). Очевидно, что теперь на украинскую молодежь будут смотреть совершенно под другим углом.

И вот теперь самое главное – не потерять голову от этих успехов, что на уровне U-21 и вовсе является делом житейским. Очевидно, что огрехов в игре нашей команды было еще достаточно для того, чтобы не считать себя абсолютными фаворитами группы. Да и опыт предыдущих кампаний подсказывает, что даже наиболее флагманские наши созывы были способны на ровном месте придумать себе немало проблем. А тут этих самых подводных камней впереди еще будет целый групповой этап.

Но к ноябрьской части кампании Украина подходит в достаточно уверенной позиции. Лидеры на месте, амбиции зашкаливают, тренер прекрасно вписывается в прогресс минувших лет, серьезных кадровых потерь нет, игровой тонус есть фактически у каждого. Для матчей против соперников уровня Люксембурга и Азербайджана в ближайшие несколько дней этого должно быть более, чем достаточно.

Люксембург U-21


Наши предстоящие соперники лишь в первой игре против Северной Ирландии сумели добыть победу (1:0), после чего проиграли три другие встречи англичанам, азербайджанцам и, собственно, команде Унаи Мельгосы (3:0). На самом деле, даже успех против островного коллектива был для Люксембурга уже большим достижением, так как, если взрослый коллектив уже научился вставлять палки в колеса сильным соперникам, то молодежи еще предстоит обрести этот опыт.

Но процессы в стане «трехцветных» не стоят на месте. Они видят перед собою уникальную возможность не отставать от таких сильных соперников, как Сербия и Англия в турнирной таблице, и поскольку Украина их уже обыгрывала, то от команды Дана Уэта можно ожидать попытку реванша. Кадровый потенциал Люксембурга при этом достаточно скромный – все те же «немцы» из клубов Бундеслиги, Йоханн Торрес и Селим Тюрпин, должны задавать темп игры наших соперников, а вот надежной поддержки у них как-то и не видать. В нашу пользу будет играть еще и фактор проведения матча в Испании, где сейчас царит комфортная для футбола погода, а не «болото», которое легко можно было бы застать где-то в Польше или центральной Европе.

Ориентировочные составы


Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Салюк, Роман – Рубчинский, Бражко, Ярмолюк – Волошин, Вьюнник, Брагару.

Люксембург U-21: Латик – Лохей, Икене, Гонсалвеш, Торрес – Серкейра, Агостинелли – Иригоен, Бербери – Тюрпинг, Элшан.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре нужно обойтись без неприятностей. Нашей ставкой будет позиция – Фора (-1,5). Украина U-21.

17 ноября, пятница

Украина U-21 – Люксембург U-21
Мурсия. «Ла-Кондомина». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – Суспильне
УКРАИНА U-21 – ЛЮКСЕМБУРГ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Санди Путрос (Дания)
Прогноз Sport.ua – 2:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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