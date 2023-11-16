УКРАИНА U21

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Чемпионат Европы
16 ноября 2023, 22:55 |
146
0

Украина U-21 – Люксембург U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового этапа квалификации чемпионата Европы

16 ноября 2023, 22:55 |
146
0
Украина U-21 – Люксембург U-21. Текстовая трансляция матча

Сборная Украины в пятницу, 17 ноября, проведет матч группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 по футболу. Соперник – сборная Люксембурга. Игра состоится в испанском городе Мурсия, на стадионе «Нуэва-Кондомина». Начало – в 20:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины под руководством нового главного тренера – испанца Унаи Мельгосы – в отборочном турнире стартовала с трех побед подряд. Сначала украинцы одолели сборную Северной Ирландии – 1:0, затем обыграли Люксембург – 3:0, после чего в драматичном поединке выиграли у Англии – 3:2. Сборная Люксембурга в своем стартовом матче также обыграла Северную Ирландию – 1:0. Затем команда потерпела три поражения. Кроме Украины обидчиками сборной Великого Герцогства Люксембург стали Англия – 0:3 и Азербайджан – 2:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Люксембург U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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