Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Евро
УКРАИНА U21
16.10.2023 19:30 – FT 3 : 2
Англия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 октября 2023, 21:23 | Обновлено 16 октября 2023, 22:23
7938
57

Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21

Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором

16 октября 2023, 21:23 | Обновлено 16 октября 2023, 22:23
7938
57
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
УАФ

В четвертом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2025 среди молодежных команд встретились лидеры группы F – сборные Украины и Англии.

Молодежная сборная Украины под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы первые два матча отборочного турнира выиграла у Северной Ирландии (1:0) и Люксембурга (3:0). Сборная Англии является действующим чемпионом Европы в этой возрастной категории. Новый цикл «три льва» начали с разгромных побед над Люксембургом и Сербией – 3:0 и 9:1 соответственно.

Главный тренер украинской молодежки Унаи Мельгоса осуществил три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против Люксембурга. На левом фланге защиты сегодня с первых минут играл Вивчаренко, заменивший Смолякова. В центре полузащиты появился Ярмолюк, занявший место Рубчинского. На острие атаки испанский специалист отправил Вьюнника, а на скамейке запасных остался Краснопер.

В стартовом составе сборной Англии также произошли три изменения по сравнению с матчем против сборной Сербии. В «основе» появились МакЭйти, Ливраменто и Байно-Гиттенс, заменившие Палмера, Дилепа и Филоджина.

В первой половине первого тайма команды играли на равных. Англичане не торопились начинать атаки. Они довольно долго держали мяч на своей половине поля, пытаясь выманить украинцы как можно дальше от центральной линии поля. Однако «сине-желтые» не покупались на эти уловки. Подопечные Мельгосы встречали соперника в районе центрального круга и играли плотно в обороне, не позволяя сопернику находить свободные зоны и проводить стремительные атаки. Голкипер Треффорд часто выходил из ворот во время владения мячом его командной и исполнял роль еще одного полевого игрока. Но это не помогало. Построение атак давалось гостям очень сложно, поскольку хозяева внимательно и синхронно действовали в обороне.

Приблизительно с экватора первого тайма англичане заиграли быстрее и острее. Они создали несколько опасных моментов. К счастью, подопечные Ли Карсли били мимо ворот. Самый опасный момент был на 24-й минуте. Гости разыграли быструю комбинацию, ее завершал МакЕйти, после удара которого мяч пролетел мимо ворот.

Затем украинцы неожиданно открыли счет. Брагару сделал сильную передачу с правого фланга в штрафную, Вьюнник пытался пробить в падении, но не попал по мячу. Тот полетел дальше и оказался у Волошина. Назар примерно с 7 метров пробил мимо голкипера! Сразу после пропущенного гола англичане провели острую атаку, ее прервал Нещерет, уверенно сыграв на выходе.

В конце тайма англичане в нескольких метрах от правой линии штрафной площадки сбили Брагару, который в течение всего первого тайма мучил оппонентов на своем фланге. К мячу подошел Очеретько. Англичане ожидали навеса, а украинец нанес прямой удар и попал в дальний угол ворот! Ожидал навесной передачи и голкипер Треффорд, из-за чего неправильно выбрал позицию.

Второй тайм являлся полной противоположностью первой половине встречи. Англичане изначально начали играть быстро и агрессивно. Наши примерно 20 минут справлялись с активностью гостей. Украинцы в этот временной отрезок создали два опасных момента. На 53-й минуте Треффорд вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч. Он на мгновение опередил Волошина. На 62-й минуте Брагару с боями прорвался по правому флангу, сделал передачу на дальний угол вратарской, Краснопер пробил с лета, Ливраменто подстраховал голкипера и выбил мяч с линии ворот. Приятно было видеть, что украинцы не стушевались и не играли на удержание счета, а отвечали своими атаками на наступление команды с британских островов.

Англичане постоянно давили на оборону сборной Украины и все же смогли пробить ее. На 67-й минуте Мадуэке с правого края штрафной сильно и точно пробил в дальний угол. После этого англичане заиграли в атаке еще активнее. На предпоследней минуте основного времени британцы сравняли счет. Эллиотт навесил, мяч перелетел через игроков, боровшихся в центре штрафной площадки, Кресуэлл на дальней штанге выиграл борьбу в Брагару и переправил мяч в ворота.

Казалось, что матч так и завершится вничью. Но украинцы сделали почти невероятное – они вырвали победу! На четвертой компенсированной минуте «сине-желтые» организовали атаку, вывели на ударную позицию Квасницу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол! Арбитр дал поиграть еще две минуты, на последний из них Нещерет удачно сыграл на перехвате, после чего раздался финальный свисток!

Украинцы одержали три победы в трех матчах отборочного турнира. Обыграв чемпионов Европы, подопечные Унаи Мельгосы возглавили турнирную таблицу группы F. Кстати, Англия не проигрывала с июня прошлого года, не пропускала голов – с марта этого года.

УАФ

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Волошин (31), Очеретько (43), Квасница (90+4) – Мадуэке (67), Кресуэлл (89).

Льюис (66), Кресуэлл (90+6) - Рубчинский (90+2), Роман (90+6).

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко, Ярмолюк (Яцык, 82), Бражко, Очеретько (Рубчинский, 74), Брагару, Волошин (Квасница, 74), Вьюнник (Краснопер, 59).

Англия U-21: Треффорд, Брентуэйт, Хамфриз (Илинг-Джуниор, 58), Кресуэлл, Ливраменто (Нортон-Каффи, 73), Байно-Гиттенс (Филоджин, 58), МакЭйти (Роу, 73), Гекни (Дилеп, 58), Льюис, Мадуэке, Эллиотт.

Арбитр: Густаво Коррея (Португалия).

Кошицкая футбольная арена (г.Кошице, Словакия).

УКРАИНА U-21 – АНГЛИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
Украина U-21 – лидер группы F отбора на Евро-2025. Турнирная таблица
ВИДЕО. Как Илья Квасница принес Украине U-21 победу над Англией U-21
сборная Украины по футболу U-21 Украина - Англия сборная Англии по футболу U-21 Евро-2025 U-21 отчеты
Источник Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Бокс | 16 октября 2023, 10:10 0
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг

И это не Леннокс Льюис

«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
Футбол | 15 октября 2023, 22:29 5
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику

Нужно видеть партнеров вокруг

Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Футбол | 16.10.2023, 16:37
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
В Германии призывают отстранить защитника Баварии из-за поддержки Палестины
Футбол | 16.10.2023, 14:43
В Германии призывают отстранить защитника Баварии из-за поддержки Палестины
В Германии призывают отстранить защитника Баварии из-за поддержки Палестины
Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
Футбол | 16.10.2023, 20:07
Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
Комментарии 57
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарас Михайлович
Звернули увагу, яка швидкість роботи з м"ячем, паси різкі, гострі. При ротаньболі такого не було. Якісна робота іспанців
Ответить
+18
Показать Скрыть 2 ответа
Злий Глобинець
Крута у нас молодіжка. От би ще навчитися, щоб молді таланти і на дорослому рівні показували гру відповідної якості. А то ми десь на етапі переходу в дорослий футбол втрачаємо. 
Ответить
+15
Показать Скрыть 5 ответов
Vbolivalnyk-Peter
Хороша у нас команда. Молодці хлопці!! Вітаю з заслуженою перемогою!!! Що дуже кидалося у вічі - шалене бажання наших гравців та їх готовність боротися на кожному клаптику поля. Причому у всіх без винятку - ніхто не випав та не вийшов відбувати номер! Ще раз - МОЛОДЦІ!!!!
Ответить
+15
BekXan
Молодці хлопці
Ответить
+14
Віктор Коробка
Молодці! З перемогою! Перший тайм - ідеально. Англійці навіть розгубилися від такої нахабності. У другому, правда, вони прокинулися, почали піддавлювати, зрівняли рахунок, але наші билися до кінця і вирвали перемогу!
Ответить
+14
Болела
Нещерет на останній хвилині матчу потягнув мертвий..
Ответить
+13
Болела
Пацани красені!
Коментатори ці за@обують. Коли з 70 хв починають розповідати , що це вже сенсація.
Ответить
+11
turist86
Браво! Крутий трилер, Голлівуд відпочиває!
Ответить
+11
ash
Це був крутий матч!
Ответить
+10
Лига конференций без динамо
Просто лучшие 
Ответить
+10
Viktor Shuper
ля аж не віриться, я вже думав 2:2 буде кінцевий результат! крутий матч наших, нічим не поступались англам насправді
Ответить
+10
umnuy2
Это футбольный оргазм!
Ответить
+9
Болела
Варто віддати належне іспанцю. Це тактична перемога. Вибудована гра з 1 і до 90 хвилини матчу.
Ответить
+8
Показать Скрыть 2 ответа
Aries2005
Браво, хлопці! Браво, Мельгоса!
Ответить
+8
AK.228
Молодці!!! Відпинали чемпіонів Европи!!!
Ответить
+8
Болела
І заміни. Рубчинський виграв боротьбу в центрі, протягнув до штрафної і віддав на Квасницю.
Ответить
+7
Gargantua
Квасныця новый Мудрик.
феерит мальчик.
Ответить
+7
Показать Скрыть 3 ответа
sahka1981
Молодці! З перемогою!
Ответить
+6
Умник
Молодцы сильная сборная у нас.
Ответить
+5
Перець
Надіюсь завтра теж буде празник
Ответить
+5
Показать Скрыть 12 ответов
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 96
Футбол
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
Трубин, рикошет и гениальный гол. Украина выиграла у Северной Македонии
14.10.2023, 17:57 143
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 1
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 11
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
Турнирные таблицы Евро-2024. Уже известно 7 участников финального раунда
16.10.2023, 00:35 1
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем