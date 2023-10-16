Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21

В четвертом туре отборочного турнира к чемпионату Европы-2025 среди молодежных команд встретились лидеры группы F – сборные Украины и Англии.

Молодежная сборная Украины под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы первые два матча отборочного турнира выиграла у Северной Ирландии (1:0) и Люксембурга (3:0). Сборная Англии является действующим чемпионом Европы в этой возрастной категории. Новый цикл «три льва» начали с разгромных побед над Люксембургом и Сербией – 3:0 и 9:1 соответственно.

Главный тренер украинской молодежки Унаи Мельгоса осуществил три изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против Люксембурга. На левом фланге защиты сегодня с первых минут играл Вивчаренко, заменивший Смолякова. В центре полузащиты появился Ярмолюк, занявший место Рубчинского. На острие атаки испанский специалист отправил Вьюнника, а на скамейке запасных остался Краснопер.

В стартовом составе сборной Англии также произошли три изменения по сравнению с матчем против сборной Сербии. В «основе» появились МакЭйти, Ливраменто и Байно-Гиттенс, заменившие Палмера, Дилепа и Филоджина.

В первой половине первого тайма команды играли на равных. Англичане не торопились начинать атаки. Они довольно долго держали мяч на своей половине поля, пытаясь выманить украинцы как можно дальше от центральной линии поля. Однако «сине-желтые» не покупались на эти уловки. Подопечные Мельгосы встречали соперника в районе центрального круга и играли плотно в обороне, не позволяя сопернику находить свободные зоны и проводить стремительные атаки. Голкипер Треффорд часто выходил из ворот во время владения мячом его командной и исполнял роль еще одного полевого игрока. Но это не помогало. Построение атак давалось гостям очень сложно, поскольку хозяева внимательно и синхронно действовали в обороне.

Приблизительно с экватора первого тайма англичане заиграли быстрее и острее. Они создали несколько опасных моментов. К счастью, подопечные Ли Карсли били мимо ворот. Самый опасный момент был на 24-й минуте. Гости разыграли быструю комбинацию, ее завершал МакЕйти, после удара которого мяч пролетел мимо ворот.

Затем украинцы неожиданно открыли счет. Брагару сделал сильную передачу с правого фланга в штрафную, Вьюнник пытался пробить в падении, но не попал по мячу. Тот полетел дальше и оказался у Волошина. Назар примерно с 7 метров пробил мимо голкипера! Сразу после пропущенного гола англичане провели острую атаку, ее прервал Нещерет, уверенно сыграв на выходе.

В конце тайма англичане в нескольких метрах от правой линии штрафной площадки сбили Брагару, который в течение всего первого тайма мучил оппонентов на своем фланге. К мячу подошел Очеретько. Англичане ожидали навеса, а украинец нанес прямой удар и попал в дальний угол ворот! Ожидал навесной передачи и голкипер Треффорд, из-за чего неправильно выбрал позицию.

Второй тайм являлся полной противоположностью первой половине встречи. Англичане изначально начали играть быстро и агрессивно. Наши примерно 20 минут справлялись с активностью гостей. Украинцы в этот временной отрезок создали два опасных момента. На 53-й минуте Треффорд вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч. Он на мгновение опередил Волошина. На 62-й минуте Брагару с боями прорвался по правому флангу, сделал передачу на дальний угол вратарской, Краснопер пробил с лета, Ливраменто подстраховал голкипера и выбил мяч с линии ворот. Приятно было видеть, что украинцы не стушевались и не играли на удержание счета, а отвечали своими атаками на наступление команды с британских островов.

Англичане постоянно давили на оборону сборной Украины и все же смогли пробить ее. На 67-й минуте Мадуэке с правого края штрафной сильно и точно пробил в дальний угол. После этого англичане заиграли в атаке еще активнее. На предпоследней минуте основного времени британцы сравняли счет. Эллиотт навесил, мяч перелетел через игроков, боровшихся в центре штрафной площадки, Кресуэлл на дальней штанге выиграл борьбу в Брагару и переправил мяч в ворота.

Казалось, что матч так и завершится вничью. Но украинцы сделали почти невероятное – они вырвали победу! На четвертой компенсированной минуте «сине-желтые» организовали атаку, вывели на ударную позицию Квасницу, который из пределов штрафной пробил в дальний угол! Арбитр дал поиграть еще две минуты, на последний из них Нещерет удачно сыграл на перехвате, после чего раздался финальный свисток!

Украинцы одержали три победы в трех матчах отборочного турнира. Обыграв чемпионов Европы, подопечные Унаи Мельгосы возглавили турнирную таблицу группы F. Кстати, Англия не проигрывала с июня прошлого года, не пропускала голов – с марта этого года.

УАФ

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 4-й тур.

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Волошин (31), Очеретько (43), Квасница (90+4) – Мадуэке (67), Кресуэлл (89).

Льюис (66), Кресуэлл (90+6) - Рубчинский (90+2), Роман (90+6).

Украина U-21: Нещерет, Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко, Ярмолюк (Яцык, 82), Бражко, Очеретько (Рубчинский, 74), Брагару, Волошин (Квасница, 74), Вьюнник (Краснопер, 59).

Англия U-21: Треффорд, Брентуэйт, Хамфриз (Илинг-Джуниор, 58), Кресуэлл, Ливраменто (Нортон-Каффи, 73), Байно-Гиттенс (Филоджин, 58), МакЭйти (Роу, 73), Гекни (Дилеп, 58), Льюис, Мадуэке, Эллиотт.

Арбитр: Густаво Коррея (Португалия).

Кошицкая футбольная арена (г.Кошице, Словакия).

УКРАИНА U-21 – АНГЛИЯ U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА