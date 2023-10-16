УКРАИНА U21

В понедельник, 16 октября, в городе Кошице (Словакия) состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы U-21 по футболу, в котором сыграют Украина и Англия. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Молодежная сборная Украины под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы первые два матча отборочного турнира выиграла у Северной Ирландии (1:0) и Люксембурга (3:0). Украинская молодежка нового созыва еще не пропускала голов в официальных матчах.

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Сборная Англии – действующий чемпион Европы. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Ньюкасл» и «Эвертон» – это клубы, против футболистов которых придется сыграть команде Унаи Мельгосы. Отборочный турнир на ЕВРО-2025 англичане начали с разгромных побед над Люксембургом и Сербией – 3:0 и 9:1 соответственно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-21 – Англия U-21, за которой можно будет следить в украинской версии сайта.