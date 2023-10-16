УКРАИНА U21

В понедельник, 16 октября, в Кошице на стадионе «Городской» состоится матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Украина и Англия. Стартовый свисток португальского рефери Густаву Коррея прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Украина U-21



Молодежная сборная Украины под руководством испанского специалиста Унаи Мельгосы еще не пропускала в официальных матчах. И при этом у двух первых соперников по групповому раунду квалификации на чемпионат Европы, Северной Ирландии и Люксембурга, мы выиграли, что не может не радовать в контексте отборочного цикла. Новые лидеры «сине-желтых», которые стали на смену уже олимпийской команде Руслана Ротаня, поступенно вживаются в свои новые роли, а соперники по квалификации на данном этапе выглядят прекрасным трамплином для того, чтобы все получили максимум игровой практики на высоком уровне.

И это очень уместно, так как большинство наших юных исполнителей текущего созыва находятся в пограничном возрасте 20-21 лет, после чего обычно следует шаг в действительно «взрослый» футбол. Именно поэтому роль Мельгосы в жизни текущего созыва молодежной сборной Украины как достаточно высока, так как он параллельно готовит кандидатов и для коллектива Сергея Реброва. Очень хорошо, что при этом у нас уже есть «легионеры» в этой возрастной группе, тогда как все остальные исполнители являются полноценными участниками матчей на уровне УПЛ и даже иногда успевают отмечаться в еврокубковых состязаниях. При этом «базового» клуба для молодежной сборной у нас сейчас нет – сборная солянка, в которой каждый болельщик может отыскать частичку близкого к сердцу коллектива. Это, безусловно, подкупает.

Англия U-21



Однако наш следующий соперник, действующие чемпионы Европы, англичане, не знают, что такое сантименты. На Британских островах за последние два десятилетия построили прекрасную футбольную систему, которая именно сейчас дала первое целостное поколение юных исполнителей, от игры которых уже перехватывает дыхание. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Ньюкасл» и даже «Эвертон» со всеми его проблемами – это мы перечислили клубы, против футболистов которых в скором времени придется сыграть команде Унаи Мельгосы.

Разбирать состав англичан под руководством Ли Карсли долго не приходится, так как мы это делали в середине лета текущего года, пока «три льва» добирались до главного трофея состязаний в Грузии и Румынии. Мы тогда с ними так и не пересеклись, вылетев в полуфинале от Испании, и, возможно, оно и к лучшему. Уж слишком была хороша «та» Англия, а что может «эта» – показывает статистика ее первых двух матчей отбора против Люксембурга и Сербии – победы 3:0 и 9:1 соответственно. Выглядит довольно устрашающе.

Останавливаться на кадровой обойме соперников можно лишь в том смысле, чтобы в очередной раз убедиться, насколько высокий статус они имеют уже сейчас в мировом футболе. На воротах Джеймс Траффорд из «Бернли», который прошлое Евро отыграл просто потрясающе. В защите Тино Ливраменто из Ньюкасла, Джарред Брантвейт из «Эвертона», Джарелл Кванса из «Ливерпуля» – около 70 млн евро на четверых футболистов суммарно. А это мы еще не касались полузащиты, где Эллиотт, Палмер и Льюис оцениваются уже почти в сотню миллионов. И уж тем более атака, где все так же хорош Нони Мадуэке, как и летом этого года. С таким подбором исполнителей грех что-то не выиграть в очередной раз.

Ориентировочные составы



Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Роман – Рубчинский, Бражко, Ярмолюк – Волошин, Краснопир, Брагару.

Англия U-21: Траффорд – Хамфрис, Брантвейт, Кванса, Ливраменто – Палмер, Льюис, Эллиотт – Филоген, Делап, Мадуэке.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре нужно просто не упасть в грязь лицом. Нашей ставкой будет позиция – Фора (+1,5). Украина U-21.

16 октября, понедельник