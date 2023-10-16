УКРАИНА U21

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч отбора к Евро-2025 U-21 у команды Англии U-21 (3:2). Встреча прошла в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имели по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

Голы Назара Волошина и Олега Очеретько обеспечили преимущество Украине U-21 после первого тайма (2:0). Но во втором англичане ответили дважды (2:2).

Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте. Илья Квасница принес победу сине-желтым (3:2).

Украина лидирует в группе, набрав 9 очков после 3 матчей. Англия оставалась с 6 очками.

Квалификация Евро-2025 U-21

Кошице (Словакия), 16 октября

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Голы: Назар Волошин, 31, Олег Очеретько, 43, Илья Квасница, 90+3 – Нонни Мадуэке, 67, Чарли Крессуэлл, 89.

Украина U-21 – Англия U-21. Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 31 мин.

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.

ГОЛ! 3:2. Илья Квасница, 90+4 мин.