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  4. Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Евро
УКРАИНА U21
16.10.2023 19:30 – FT 3 : 2
Англия U21
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16 октября 2023, 21:25 | Обновлено 16 октября 2023, 21:43
16752
23

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

16 октября 2023, 21:25 | Обновлено 16 октября 2023, 21:43
16752
23
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
УАФ

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч отбора к Евро-2025 U-21 у команды Англии U-21 (3:2). Встреча прошла в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имели по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

Голы Назара Волошина и Олега Очеретько обеспечили преимущество Украине U-21 после первого тайма (2:0). Но во втором англичане ответили дважды (2:2).

Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте. Илья Квасница принес победу сине-желтым (3:2).

Украина лидирует в группе, набрав 9 очков после 3 матчей. Англия оставалась с 6 очками.

Квалификация Евро-2025 U-21

Кошице (Словакия), 16 октября

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2

Голы: Назар Волошин, 31, Олег Очеретько, 43, Илья Квасница, 90+3 – Нонни Мадуэке, 67, Чарли Крессуэлл, 89.

Украина U-21 – Англия U-21. Видеозапись матча

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 31 мин.

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.

ГОЛ! 3:2. Илья Квасница, 90+4 мин.

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (УКРАИНА U21).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Чарли Крессуэлл (Англия U21).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Англия U21).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Очеретько (УКРАИНА U21).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 24
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chevars
Ну, шо сказати?  Англійці піддавлювали, були у них непогані моменти. Але не вийшло, а у нас вийшло. Молодці!
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+11
Сергей Литвиненко
Так играть! Какой Ротань
,смотришь и радуешься а не мучиться два часа .Молодцы!
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+5
vazazh
Вітаю!
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+4
fifa2020
Я не розумію, для чого викликати і тримати на лавці пенсіонерів Сидурчука, Буяльського, Кривцова, якщо можна вже із цієї молодіжки 5-7 чоловік викликати і помалу награвати?? 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Bombardini
Гра другим номером, але гра достатньо грамотна. Зрештою все на табло
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+1
vazazh
Та мабуть розчиняються, тому, що  Ахметкі і Суркісята - торгуют на футболе да заробляют гроші, тому в нас грають непотреб з різних країн, а власних - ми продаємо, як тільки бабки заманіли на горізонті. Приклад, як зварили в Реал молодого, здібного і т.д., який зараз - щось як гівнор на палочці. Наступнм=ий приклад? Самі подивиться, що буде з деякими, яких продають. Не кажу про дорослих, лентяюг, тих треба позбуватися, але не треба їх знову тягати сюди, після всього, що вони "там" насрали.
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0
Александр Мельничук
Ці всі перемоги, на рівні молодіжних збірних, були б значемі, якби у нас не було 7-8 гравців замазані.....
Це основний меседж, чому наші зірочки на рівні таких збірних нікуди не пробиваються.
В нас не одна гучна перемога була на рівні юнацьких збірних. Але всі потім розчиняються в реаліях нашого футболу.... А все завдяки юнацьким тренерам, які заставляють батьків замазувати дітей, щоб потрапити до Динамо чи Шахтаря. Нажаль...
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0
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chevars
Прорвало, але не здивуюсь, якщо англійці знову зрівняють
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0
Александр Баглай
кращий матч після Мілі...з Бельгією....нічого подібного в виконанні нашої збірної не бачив...прогрес гравців значу
щий.. Ротань молодець
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-1
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kadaad
Это было просто супер! Сборная африканских народов повержена!!!
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-2
chevars
Автобус. Не вміємо ми на рівних грати із топовими командами. Ментально слабкі. Що молоді, що дорослі
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-19
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