УКРАИНА U21

Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 выиграла матч отбора к Евро-2025 U-21 у команды Англии U-21 (3:2). Встреча прошла в словацком городе Кошице.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имели по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).
Голы Назара Волошина и Олега Очеретько обеспечили преимущество Украине U-21 после первого тайма (2:0). Но во втором англичане ответили дважды (2:2).
Украинская молодежка забила победный гол на 90+4 минуте. Илья Квасница принес победу сине-желтым (3:2).
Украина лидирует в группе, набрав 9 очков после 3 матчей. Англия оставалась с 6 очками.
Квалификация Евро-2025 U-21
Кошице (Словакия), 16 октября
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2
Голы: Назар Волошин, 31, Олег Очеретько, 43, Илья Квасница, 90+3 – Нонни Мадуэке, 67, Чарли Крессуэлл, 89.
Украина U-21 – Англия U-21. Видеозапись матча
ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 31 мин.
ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.
ГОЛ! 3:2. Илья Квасница, 90+4 мин.
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К Германии, Франции, Бельгии, Португалии добавились Испания, Шотландия, Турция
И это не Леннокс Льюис
,смотришь и радуешься а не мучиться два часа .Молодцы!
Це основний меседж, чому наші зірочки на рівні таких збірних нікуди не пробиваються.
В нас не одна гучна перемога була на рівні юнацьких збірних. Але всі потім розчиняються в реаліях нашого футболу.... А все завдяки юнацьким тренерам, які заставляють батьків замазувати дітей, щоб потрапити до Динамо чи Шахтаря. Нажаль...
щий.. Ротань молодець