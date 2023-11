Клубы АПЛ интересуются полузащитником Дженоа

Клубы Английской Премьер-лиги интересуются датским полузащитником «Дженоа» Мортеном Френдрупом, сообщает инсайдер Николо Скира. Никакой конкретики источник не добавляет.

Контракт 22-летнего футболиста с «грифонами» действует до конца сезона 2025/26. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 6 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Мортена Френдрупа 14 матчей за «Дженоа», в которых он отметился 4 голевыми передачами. Центральный полузащитник, который способен сыграть на позиции опорника, не пропустил ни одной игровой минуты в этом розыгрыше Серии А.

