Лучше чем у Зинченко. Известна средняя оценка Миколенко за 12 туров АПЛ

24-летний защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко – лучший левый защитник в Английской премьер-лиге по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

По итогам 12 туров английского чемпионата у Миколенко самая высокая оценка на своей позиции среди всех левых защитников АПЛ – 7.31. Виталий по этому показателю опередил также фулбека лондонского «Арсенала» и партнера по национальной сборной Украины Александра Зинченко, у которого средний балл составляет 6.81.

Виталий Миколенко находится также на двенадцатом месте рейтинга всех игроков английского чемпионата по среднему баллу. Самая высокая оценка у лучшего бомбардира турнира Эрлинга Холанда – 7.67.

За восемь матчей АПЛ Миколенко забил два гола.

Ранее Виталий поделился своими мыслями в начале подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

🔥 Vitalii Mykolenko (7.31) is the highest rated left-back in the Premier League this season pic.twitter.com/LlmsjOBeZf