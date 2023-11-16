Лучше чем у Зинченко. Известна средняя оценка Миколенко за 12 туров АПЛ
WhoScored высоко оценил выступления украинца
24-летний защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко – лучший левый защитник в Английской премьер-лиге по версии авторитетного статистического портала WhoScored.
По итогам 12 туров английского чемпионата у Миколенко самая высокая оценка на своей позиции среди всех левых защитников АПЛ – 7.31. Виталий по этому показателю опередил также фулбека лондонского «Арсенала» и партнера по национальной сборной Украины Александра Зинченко, у которого средний балл составляет 6.81.
Виталий Миколенко находится также на двенадцатом месте рейтинга всех игроков английского чемпионата по среднему баллу. Самая высокая оценка у лучшего бомбардира турнира Эрлинга Холанда – 7.67.
За восемь матчей АПЛ Миколенко забил два гола.
Ранее Виталий поделился своими мыслями в начале подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.
🔥 Vitalii Mykolenko (7.31) is the highest rated left-back in the Premier League this season pic.twitter.com/LlmsjOBeZf— WhoScored.com (@WhoScored) November 15, 2023
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