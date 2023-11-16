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Англия
16 ноября 2023, 10:30 | Обновлено 16 ноября 2023, 10:31
273
0

Лучше чем у Зинченко. Известна средняя оценка Миколенко за 12 туров АПЛ

WhoScored высоко оценил выступления украинца

16 ноября 2023, 10:30 | Обновлено 16 ноября 2023, 10:31
273
0
Лучше чем у Зинченко. Известна средняя оценка Миколенко за 12 туров АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Миколенко

24-летний защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко – лучший левый защитник в Английской премьер-лиге по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

По итогам 12 туров английского чемпионата у Миколенко самая высокая оценка на своей позиции среди всех левых защитников АПЛ – 7.31. Виталий по этому показателю опередил также фулбека лондонского «Арсенала» и партнера по национальной сборной Украины Александра Зинченко, у которого средний балл составляет 6.81.

Виталий Миколенко находится также на двенадцатом месте рейтинга всех игроков английского чемпионата по среднему баллу. Самая высокая оценка у лучшего бомбардира турнира Эрлинга Холанда – 7.67.

За восемь матчей АПЛ Миколенко забил два гола.

Ранее Виталий поделился своими мыслями в начале подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

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WhoScored Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон лучший игрок Александр Зинченко Арсенал Лондон
Источник Twitter
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