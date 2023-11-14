МИКОЛЕНКО: «Рад за тех игроков, которые показывают класс в Европе»

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своим мнением в начале подготовки национальной команды к поединку отбора Евро-2024 с Италией.

«Все приехали с хорошим настроением, положительные эмоции очень важны для нас. Хотя безразлично, как мы играли в клубах, какие были результаты, ведь в национальную команду всегда приезжаешь с хорошими эмоциями. Пока что о недавних достижениях не было шуток, но, думаю, в последующие дни, когда все соберутся, они будут.

Пока не все доехали, была теория, представили новых и почти новых исполнителей – Максима Таловерова, Даниил Сикан давно не вызывался, приедет Владислав Дубинчак. Рассказали о нашем плане на сбор.

Мои голы в последних матчах? Я не знаю, как это произошло. Я уже говорил в интервью клубу, что в каждом поединке пытаюсь показать свой максимум. Как видите, выходит забивать, есть моменты, стараюсь их использовать.

Слава Богу, что все здоровы. Среди легионеров, по-видимому, не вызывали только Сергея Кривцова. Я очень рад тем игрокам, которые в последнее время показывают класс в Европе. Поздравляю всех футболистов», – сказал Виталий Миколенко.

Вчера сборная Украины начала сбор в польском Гданьске.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Италии состоится 20 ноября, начало – в 21:45 по киевскому времени.