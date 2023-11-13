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Чемпионат Европы
13 ноября 2023, 21:12 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:32
1301
0

ФОТО. Сборная Украины начала сбор в польском Гданьске

Игра с итальянцами состоится 20 ноября

13 ноября 2023, 21:12 | Обновлено 13 ноября 2023, 21:32
1301
0
ФОТО. Сборная Украины начала сбор в польском Гданьске
УАФ.

Игроки национальной сборной Украины по футболу прибыли в польский Гданьск, где будут готовиться к решающему матчу отбора Евро-2024 против сборной Италии.

Основная группа сборников уже собралась в столице Поморского воеводства. В терминале аэродрома Гданьска пассажиров ряшевского чартера уже ждали наши «англичане» – Александр Зинченко, Виталий Миколенко, Михаил Мудрик и Илья Забарный, а также «бельгиец» Сергей Сидорчук. Буквально на 40 минут позже прибыли лидеры испанской Ла Лиги – Артем Довбик и Виктор Цыганков, за ними приехали Анатолий Трубин, Руслан Малиновский и дебютант сборной Максим Таловеров. Постепенно в гостинице, где сине-желтые обустроятся на эту неделю, собрались все украинские легионеры – немного позже прибыл Роман Яремчук.

Сегодня в вечерней тренировке на стадионе приняли участие девять игроков, проведших свои поединки не позднее субботы, а также Егор Назарина, не принимавший участия во вчерашнем матче «Шахтера». После пробежки и разминки ребята поработали в квадрате, после чего отправились в гостиницу дорабатывать в фитнесе. К слову, остальные сборники работали сегодня именно в тренажерном зале.

Завтра у сборной запланированы две тренировки. Утреннее состоится на городской арене Гданьска.

Сборная Украины 16 ноября проведет контрольный матч против польской «Лехии» Гданьск. Матч отбора на Евро 2024 против «Скуадры Адзуры» состоится 20 ноября в 21:45.

Ранее полузащитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии.

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