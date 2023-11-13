Александр ЗИНЧЕНКО: «Матч с Италией будет матчем нашей жизни»

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча отбора к Евро-2024 против национальной команды Италии:

«Это будет большая игра. Конечно, это будет матч нашей жизни. Особенно сейчас, в самое сложное время для независимости нашей страны. Нам важно принести украинцам позитивные новости. Играть на Евро – большое достижение.

Мы знаем, что надевать футболки сборной Украины – это самая большая честь в нашей жизни. Будучи детьми, мы всегда мечтали играть за национальную команду, но сейчас мы еще больше понимаем, что каждая игра, даже товарищеская, является важной для Украины, ведь дает людям положительные эмоции.

Трудно ли быть футболистом, когда ты знаешь, что происходит в Украине? Трудно ли людям на фронте, которые отдают свою жизнь за нашу независимость, наших людей? Что труднее? Я думаю, что вы знаете ответ».

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 по киевскому времени на стадионе «Байера» в Леверкузене.