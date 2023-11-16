402-я ракетка мира. С кем сыграет Стародубцева в 1/8 финала турнира в Чили?

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 159) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Колине (Чили).

Во 2-м раунде украинка сыграет против 402-й ракетки мира Гильермины Найи (Аргентина), которая на старте соревнований обыграла Саду Нахиману (Бурунди, WTA 325).

WTA 125 Колина. Грунт. 1/16 финала

Сада Нахимана (Бурунди) – Гильермина Найя (Аргентина) – 2:6, 1:6

Стародубцева и Найя впервые сыграют очный поединок.

В 1-м раунде турнира в Колине Юлия выиграла у Сары Эррани.