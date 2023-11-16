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  4. 402-я ракетка мира. С кем сыграет Стародубцева в 1/8 финала турнира в Чили?
WTA
16 ноября 2023, 02:55 |
39
1

402-я ракетка мира. С кем сыграет Стародубцева в 1/8 финала турнира в Чили?

Юлия встретится с Гильерминой Найей во 2-м раунде соревнований в Колине

16 ноября 2023, 02:55 |
39
1
402-я ракетка мира. С кем сыграет Стародубцева в 1/8 финала турнира в Чили?
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 159) узнала соперницу в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Колине (Чили).

Во 2-м раунде украинка сыграет против 402-й ракетки мира Гильермины Найи (Аргентина), которая на старте соревнований обыграла Саду Нахиману (Бурунди, WTA 325).

WTA 125 Колина. Грунт. 1/16 финала

Сада Нахимана (Бурунди) – Гильермина Найя (Аргентина) – 2:6, 1:6

Стародубцева и Найя впервые сыграют очный поединок.

В 1-м раунде турнира в Колине Юлия выиграла у Сары Эррани.

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Юлия Стародубцева WTA Колина Сада Нахимана
Источник Sport.ua
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naverland
Отлично, очень проходимая соперница 
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