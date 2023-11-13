Легендарный Ширер включил Миколенко в символическую сборную тура АПЛ
Украинец забил во втором подряд матче английского чемпионата
Известный эксперт и бывший форвард сборной Англии Алан Ширер включил украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в символическую сборную 12-го тура Английской Премьер-лиги.
Миколенко сумел отличиться голом на 54 секунде поединка «Эвертона» против «Кристал Пэлас» (3:2), для него этот гол стал вторым в этом сезоне английского чемпионата. Украинец также надежно отыграл в обороне.
Ранее Виталий Миколенко получил самую высокую оценку в составе «Эвертона» в матче против «Кристал Пэлас» от статистического портала WhoScored.
🥁 Introducing... Alan Shearer's Team of the Week!— Premier League (@premierleague) November 13, 2023
What do you think of his picks? pic.twitter.com/uLw4FGhjHD
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