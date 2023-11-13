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Англия
13 ноября 2023, 18:08 | Обновлено 13 ноября 2023, 18:25
493
0

Легендарный Ширер включил Миколенко в символическую сборную тура АПЛ

Украинец забил во втором подряд матче английского чемпионата

13 ноября 2023, 18:08 | Обновлено 13 ноября 2023, 18:25
493
0
Легендарный Ширер включил Миколенко в символическую сборную тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Известный эксперт и бывший форвард сборной Англии Алан Ширер включил украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в символическую сборную 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Миколенко сумел отличиться голом на 54 секунде поединка «Эвертона» против «Кристал Пэлас» (3:2), для него этот гол стал вторым в этом сезоне английского чемпионата. Украинец также надежно отыграл в обороне.

Ранее Виталий Миколенко получил самую высокую оценку в составе «Эвертона» в матче против «Кристал Пэлас» от статистического портала WhoScored.

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Кристал Пэлас Алан Ширер Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Twitter
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