Легендарный Ширер включил Миколенко в символическую сборную тура АПЛ

Известный эксперт и бывший форвард сборной Англии Алан Ширер включил украинского защитника «Эвертона» Виталия Миколенко в символическую сборную 12-го тура Английской Премьер-лиги.

Миколенко сумел отличиться голом на 54 секунде поединка «Эвертона» против «Кристал Пэлас» (3:2), для него этот гол стал вторым в этом сезоне английского чемпионата. Украинец также надежно отыграл в обороне.

Ранее Виталий Миколенко получил самую высокую оценку в составе «Эвертона» в матче против «Кристал Пэлас» от статистического портала WhoScored.

