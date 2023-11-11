Снова забил и отыграл классный матч. Какая оценка у Миколенко за игру АПЛ?

Сегодня, 11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ, в котором «Кристал Пэлас» на домашнем поле проиграл «Эвертону» (2:3).

Уже на первой минуте матча забил защитник «ирисок» Виталий Миколенко, который отметился голом во второй игре подряд. Статистический портал WhoScored поставил украинцу за его игру 7.8 – это самый высокий балл в составе «Эвертона». Это уже второй матч подряд, в котором Миколенко признается лучшим в составе ливерпульского клуба.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Кристал Пэлас» Джефферсон Лерма, которого оценили в 8.1 балл.