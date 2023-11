Умбер выиграл первый титул АТР с 2021 года, обыграв в финале Меца Шевченко

11 ноября состоялся финальный поединок на турнире АТР 250 в Меце (Франция), который проводился на хардовых покрытиях в помещении.

В матче за титул французский теннисист Уго Умбер (АТР 23) обыграл Александра Шевченко (АТР 63) в двух сетах за 1 час и 7 минут.

АТР 250 Мец. Хард в помещении. Финал

Уго Умбер (Франция) [4] – Александр Шевченко – 6:3, 6:3

Это была первая встреча теннисистов.

Умбер в четвертый раз стал чемпионом на соревнованиях ATP и впервые с 2021 года.

