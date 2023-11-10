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WTA
10 ноября 2023, 10:59 |
109
0

Стало известно, на каком турнире состоится возвращение Наоми Осаки

Экс-первая ракетка мира планирует сыграл в Брисбене

10 ноября 2023, 10:59 |
109
0
Стало известно, на каком турнире состоится возвращение Наоми Осаки
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака начнет свое возвращение в 2024 году на соревнованиях WTA 500 в Брисбене.

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam не играла в WTA-туре c 2022 года из-за беременности.

В июле 26-летняя Осака родила дочь Шай и после этого объявила о своем активном плане возвращения в 2024 году.

«Я очень хочу вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать свой сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения», – сказала Осака.

Отметим, что состав участников турнира в Брисбене увеличился до 48 в основной сетке.

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Наоми Осака WTA Брисбен
Источник WTA
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