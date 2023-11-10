Стало известно, на каком турнире состоится возвращение Наоми Осаки
Экс-первая ракетка мира планирует сыграл в Брисбене
Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака начнет свое возвращение в 2024 году на соревнованиях WTA 500 в Брисбене.
Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam не играла в WTA-туре c 2022 года из-за беременности.
В июле 26-летняя Осака родила дочь Шай и после этого объявила о своем активном плане возвращения в 2024 году.
«Я очень хочу вернуться на корт и принять участие в соревнованиях. Мне всегда нравится начинать свой сезон в Брисбене, и я не могу дождаться возвращения», – сказала Осака.
Отметим, что состав участников турнира в Брисбене увеличился до 48 в основной сетке.
Back on court and back in BRISBANE!— Brisbane International (@BrisbaneTennis) November 9, 2023
We are so ready for your return, @naomiosaka 🙌#BrisbaneTennis @Queensland @visitbrisbane #ThisisQueensland #VisitBrisbane pic.twitter.com/6mBbl396Fc
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