ФОТО. Осака впервые показала новорожденную дочку

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака впервые опубликовала фото новорожденной дочки.

«Что ж, это был классный небольшой перерыв, а теперь вернемся к нашей обычной программе», – написала японская теннисистка в инстаграме.

Отметим, что о рождении дочери первым сообщил бойфренд Наоми, рэпер Кордей (Cordae). Малышка появилась на свет 9 июля.

Осака планирует вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.