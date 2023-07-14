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  4. ФОТО. Осака впервые показала новорожденную дочку
WTA
14 июля 2023, 15:30 |
593
1

ФОТО. Осака впервые показала новорожденную дочку

Экс-первая ракетка мира стала мамой

14 июля 2023, 15:30 |
593
1
ФОТО. Осака впервые показала новорожденную дочку
Инстаграм Наоми Осаки

Четырехкратная чемпионка турниров Grand Slam Наоми Осака впервые опубликовала фото новорожденной дочки.

«Что ж, это был классный небольшой перерыв, а теперь вернемся к нашей обычной программе», – написала японская теннисистка в инстаграме.

Отметим, что о рождении дочери первым сообщил бойфренд Наоми, рэпер Кордей (Cordae). Малышка появилась на свет 9 июля.

Осака планирует вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

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Наоми Осака фото lifestyle рождение ребенка
Источник Instagram
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