Другие новости11 июля 2023, 11:40 |
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Экс-первая ракетка мира родила дочь
Наоми Осака впервые стала мамой
11 июля 2023, 11:40 |
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Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака впервые стала мамой. Ее бойфренд, рэпер Кордей (Cordae), сообщил об этом своим поклонникам во время своего последнего выступления на фестивале Calgary Stampede.
Сообщается, что два дня назад Осака родила дочку.
Наоми имеет 7 трофеев на турнирах WTA, в том числе она выиграла 4 турнира Большого шлема. Осака планирует вернуться на корт на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.
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