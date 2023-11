Лунин и игрок Шахтера. Известна команда лучших игроков 4-го тура ЛЧ

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили попали в команду лучших игроков 4-го тура Лиги чемпионов.

Члены символической сборной выбирались по количеству баллов, принесенных пользователям Fantasy ЛЧ. Лунин благодаря отраженному пенальти и «сухому» матчу набрал 12 очков, а Гочолеишвили к игре «на ноль» добавил голевую передачу.

Напомним, «Реал» Мадрид в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно победил «Брагу» (3:0), а «Шахтер» одержал тяжелую победу против «Барселоны» (1:0).

