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  4. Лунин и игрок Шахтера. Известна команда лучших игроков 4-го тура ЛЧ
Лига чемпионов
09 ноября 2023, 14:58 |
572
0

Лунин и игрок Шахтера. Известна команда лучших игроков 4-го тура ЛЧ

Гиорги Гочолеишвили и Андрей Лунин попали в солидную компанию

09 ноября 2023, 14:58 |
572
0
Лунин и игрок Шахтера. Известна команда лучших игроков 4-го тура ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин и грузинский защитник донецкого «Шахтера» Гиорги Гочолеишвили попали в команду лучших игроков 4-го тура Лиги чемпионов.

Члены символической сборной выбирались по количеству баллов, принесенных пользователям Fantasy ЛЧ. Лунин благодаря отраженному пенальти и «сухому» матчу набрал 12 очков, а Гочолеишвили к игре «на ноль» добавил голевую передачу.

Напомним, «Реал» Мадрид в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов разгромно победил «Брагу» (3:0), а «Шахтер» одержал тяжелую победу против «Барселоны» (1:0).

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Гиорги Гочолеишвили Андрей Лунин Реал Мадрид Шахтер Донецк Лига чемпионов
Источник УЕФА
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