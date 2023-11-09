Фантастические отношения с Пепом. Чигринский вспоминает свой сезон в Барсе

Несмотря на то, что прошло столько времени, Дмитрия Чигринского можно узнать сразу. Прошло 14 лет с момента его перехода в «Барселону» и 13 лет с момента ухода, но у него все те же длинные волосы до плеч, которые ни с чем не спутаешь.

Мы встречаемся в Гамбурге, где донецкий «Шахтер» Чигринского принимает «Барсу». Если, конечно, это правильное слово.

Чигринский и его партнеры по команде в этом сезоне проводят домашние матчи Лиги чемпионов в северогерманском городе из-за продолжающейся войны в родной Украине.

По его словам, на вечерний матч они прибыли в воскресенье, проделав 12-часовой путь на автобусе и самолете, включавший трехчасовое ожидание на польской границе.

«Это вызов для нас, потому что, в конце концов, все не так просто, и это наша реальность», – говорит центральный защитник, которому 7 ноября исполнилось 37 лет. «Мы – Украина. Мы чувствуем, что защищаем свою страну, свою независимость».

Чигринскому было 22 года, когда «Барса» Пепа Гвардиолы подписала его в августе 2009 года за 25 млн. евро. Летом того года испанский клуб выиграл требл, и защитник прибыл в команду по специальному запросу тогдашнего тренера, который хотел, чтобы он стал партнером Жерара Пике на позиции защитника после ухода Карлеса Пуйоля.

«Чигринский – это наш первый выбор, второй выбор и третий выбор», – сказал тем летом Жоан Лапорта, который тогда проводил свой первый срок на посту президента «Барсы».

На тот момент он был вторым самым дорогим защитником в истории клуба после Дани Алвеса. Но его история в «Барсе» не продлится и года.

Getty Images/Global Images Ukraine. Чигринский, Хави и Златан Ибрагимович

«Как сказал Хави, футболка «Барсы» в сто раз тяжелее, чем любая другая», – говорит сейчас Чигринский, подводя итог тому, с чем он больше всего боролся в тот период, полный разочарований.

«Только придя в «Барсу», ты понимаешь, какое давление там оказывается. Тем более, что то была одна из самых сильных команд в истории «Барселоны».

Моя главная трудность заключалась в том, что я приехал в последний день трансферного окна, так что сезон уже начался, и у меня не было времени на адаптацию. Мне нужно было сразу влиться в команду, и это было самое сложное, потому что, не зная языка, не зная идей Гвардиолы... было сложно просто прийти и начать играть».

Чигринский провел всего 14 матчей, из которых только 10 в основе в сезоне 2009/2010, в котором «Барса» выиграла Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Восемь из этих десяти выходов в основе пришлись на первые 15 матчей сезона.

«Когда ты начинаешь и не показываешь хорошей игры, это нормально. Но когда ты проводишь вторую не очень хорошую игру, на тебя начинает оказываться дополнительное давление», – говорит он. «Люди начинают говорить о деньгах, о сотне вещей. Вы можете знать причины – некоторые другие люди могут знать причины – но для большинства болельщиков это «Барса», и вы просто обязаны немедленно показать свой уровень. Только несколько команд в мире имеют дело с таким давлением».

Он начал оказывать на себя дополнительное давление – и Гвардиола это заметил.

«Я пришел с менталитетом, думая, что работа укажет мне путь», – говорит он. «Поэтому я много работал. Практически с первого дня я начал заниматься, например, испанским языком. Но, по правде говоря, я был немного напряжен.

Помню, я разговаривал с Гвардиолой, и он сказал мне: «Дмитрий, я вижу, что ты немного растерян, поэтому, пожалуйста, не перегружай себя. Я знаю, что ты всегда делаешь дополнительные вещи в отеле, где живешь, ходишь в тренажерный зал, но послушай: Я хочу, чтобы ты был сосредоточен на тех вещах, которые я тебе говорю».



Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наверное, я не был достаточно опытен и спокоен, чтобы сбавить обороты и ясно видеть вещи. Мне было 22 года, я был еще молод и неопытен. Вы не можете быть суперуравновешенным психически, поэтому, конечно, вам нужна поддержка. Вам нужны люди, которые помогут вам, которые поведут вас за собой. Люди, которые помогут тебе понять.

Мои отношения с Пепом были просто фантастическими. Он старался помочь мне, когда на меня оказывалось дополнительное давление. Даже позже, когда я перестал много играть, я всегда был на связи с ним. Я всегда чувствовал его поддержку. Он говорил: «Я вижу, как ты тренируешься, я вижу, как ты стараешься. Мне все в тебе нравится, Дмитрий. Просто продолжай в том же духе».

Я благодарен ему за поддержку, за веру в меня. Когда я уходил, мы по-прежнему были в хороших отношениях».

Оказавшись в основном составе в начале сезона, Чигринский с ноября по май провел всего семь матчей. В июле 2010 года Лапорта был заменен на посту президента Сандро Роселем, который сразу же приступил к продаже игроков.

«Мы обнаружили, что у клуба есть долги и проблемы с денежными потоками, но мы их решаем», – сказал Росель. «Члены клуба могут быть спокойны. Клуб не является банкротом».



Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Росель

Сегодня эти слова не кажутся неуместными. Отъезд Чигринского в «Шахтер» за 15 млн. евро был санкционирован «для выплаты зарплаты сотрудникам клуба».

В восточной Украине он получил ряд травм, которые не позволили ему регулярно играть в течение трех последующих сезонов. В 2015 году он ушел в днепропетровский «Днепр», а в 2016 году перешел в афинский «АЕК», где вновь обрел форму и физическую готовность.

«Сейчас я понимаю это так: все, через что ты проходишь в своей жизни, происходит не просто так», – говорит Чигринский. «Может быть, я потерял довольно большую часть своей карьеры, но, безусловно, я также приобрел много полезного в психологическом плане – не только для футбола, но и для своей жизни.

Я не мог ненавидеть футбол, потому что я его люблю. Поэтому это дало мне силы продолжать».

В этом году Чигринский в третий раз вернулся в «Шахтер» после того, как последние семь сезонов провел в Греции – пять лет в «АЕКе» и два в «Ионикосе». Во время его пребывания в Греции в Украине началась война, и он признает, что ситуация на родине также повлияла на его решение вернуться.

«Очень трудно находиться за границей, когда знаешь, что твоя страна, твоя семья, твои друзья, твои близкие постоянно находятся в опасности», – говорит он. «Они страдали от ракет, атак, бомбежек и других кошмаров войны.

В конце концов, я знаю, что я футболист, но душевная поддержка и психологический аспект чрезвычайно важны, особенно сейчас. Поэтому для меня сейчас хорошо быть в Украине, быть рядом с семьей и друзьями. Один факт пребывания в Украине уже является поддержкой».

Лайя Сервельо Эрреро, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух