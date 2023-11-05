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WTA
05 ноября 2023, 05:35 | Обновлено 05 ноября 2023, 06:09
1502
0

Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен

Игра была прервана в 4-м гейме 1-го сета из-за дождя

05 ноября 2023, 05:35 | Обновлено 05 ноября 2023, 06:09
1502
0
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 5 ноября начался полуфинальный матч Итогового турнира WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).

Теннисистки сыграли первые 3 гейма в 1-м сете. В 4-м при счете 30:30 на подаче Арины поединок был прерван из-за дождя (2:1 по геймам в пользу Иги).

Встреча перенесена на 8-й игровой день. Поединок возобновится 4-м запуском после 3 парных матчей в ночь на 6 ноября.

В финале турнира победительница матча сыграет против Джессики Пегулы, которая ранее выиграла у Коко Гофф.

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Ига Свёнтек Арина Соболенко Итоговый турнир WTA перенос матчей
Источник Sport.ua
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