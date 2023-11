Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен

В ночь на 5 ноября начался полуфинальный матч Итогового турнира WTA 2023 между Ариной Соболенко (WTA 1) и Игой Свентек (Польша, WTA 2).

Теннисистки сыграли первые 3 гейма в 1-м сете. В 4-м при счете 30:30 на подаче Арины поединок был прерван из-за дождя (2:1 по геймам в пользу Иги).

Встреча перенесена на 8-й игровой день. Поединок возобновится 4-м запуском после 3 парных матчей в ночь на 6 ноября.

В финале турнира победительница матча сыграет против Джессики Пегулы, которая ранее выиграла у Коко Гофф.

Play has been cancelled for the night ☔️



We will be following up with a revised Order of Play for tomorrow shortly.#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun