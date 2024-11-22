Итальянская федерация футбола ввела новое трансферное окно для Серии A

Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня для представителей Серии А.

Такое решение поможет коллективам регистрировать игроков с самого начала лета, а не ждать июля, как это было раньше.

Организация таким шагом решила облегчить жизнь будущим представителям Клубного чемпионата мира от Италии. Теперь у коллективов будет возможность усилить состав перед началом турнира.

Решение пока официально не утверждено, однако ожидается, что ФИФА в ближайшее время даст согласие.