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Италия
22 ноября 2024, 01:32 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:40
66
0

Итальянская федерация футбола ввела новое трансферное окно для Серии A

Теперь команды могут регистрировать игроков с 1 июня

22 ноября 2024, 01:32 | Обновлено 22 ноября 2024, 01:40
66
0
Итальянская федерация футбола ввела новое трансферное окно для Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Федерация футбола Италии (FIGC) утвердила дополнительное трансферное окно с 1 по 10 июня для представителей Серии А.

Такое решение поможет коллективам регистрировать игроков с самого начала лета, а не ждать июля, как это было раньше.

Организация таким шагом решила облегчить жизнь будущим представителям Клубного чемпионата мира от Италии. Теперь у коллективов будет возможность усилить состав перед началом турнира.

Решение пока официально не утверждено, однако ожидается, что ФИФА в ближайшее время даст согласие.

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Федерация футбола Италии Серия A трансферное окно клубный чемпионат мира по футболу
Андрій Вітренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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