Виталий Миколенко заявлен в старте на матч против Брайтона

4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

В стартовый состав «ирисок» традиционно попал 24-летний украинский защитник Виталий Миколенко.

«Эвертон» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ с десятью очками.

