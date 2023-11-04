Виталий Миколенко заявлен в старте на матч против Брайтона
Матч начнется в 17:00
4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
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В стартовый состав «ирисок» традиционно попал 24-летний украинский защитник Виталий Миколенко.
«Эвертон» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ с десятью очками.
Today's Toffees! ✊#EVEBHA pic.twitter.com/BUZR3LsQ7r— Everton (@Everton) November 4, 2023
COME ON ALBION! 💪 Here's our starting XI to face @Everton in the @PremierLeague. 📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 4, 2023
📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🟢⚫️ pic.twitter.com/DmXQMfkF22
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