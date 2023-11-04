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  4. Виталий Миколенко заявлен в старте на матч против Брайтона
Англия
04 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:20
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Виталий Миколенко заявлен в старте на матч против Брайтона

Матч начнется в 17:00

04 ноября 2023, 16:00 | Обновлено 04 ноября 2023, 17:20
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0
Виталий Миколенко заявлен в старте на матч против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

4 ноября на стадионе «Крейвен Коттедж» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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В стартовый состав «ирисок» традиционно попал 24-летний украинский защитник Виталий Миколенко.

«Эвертон» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ с десятью очками.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Эвертон Виталий Миколенко стартовые составы
Источник Sport.ua
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