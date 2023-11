Коко выдала камбек. Гофф обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA

3-я ракетка мира Коко Гофф (США) выиграла 2-й матч на Итоговом турнире WTA 2023.

В последнем 3-м туре группы «Четумаль» американка в трех сетах обыграла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 6) за 2 часа и 33 минуты.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 3-й тур

Коко Гофф (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Во второй партии Маркета подавала на сет при счете 6:5, однако Гофф сумела сделать брейк, перевела игру на тай-брейк, взяла 2-ю партию, а затем закрыла Вондроушову.

Стоит отметить, что за матч Гофф допустила 17 двойных ошибок.

Для Коко это 51-я победа в 2023 году.

Это была третья встреча теннисисток. Американка выиграла все 3 очных поединка.

Для Коко это 2-я победа в группе. Ранее она обыграла Онс Жабер и проиграла Иге Свентек.

Пока что Коко еще не обеспечила себе место в полуфинале. Все решится в поединке Ига Свентек – Онс Жабер. 2 из 3 теннисисток пройдут в плей-офф WTA Finals. Вондроушова окончательно потеряла шансы, проиграв все 3 тура.

