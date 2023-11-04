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  4. Коко выдала камбек. Гофф обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA
WTA
04 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 03:42
192
1

Коко выдала камбек. Гофф обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA

Американка выиграла у Маркеты в трех сетах

04 ноября 2023, 03:35 | Обновлено 04 ноября 2023, 03:42
192
1
Коко выдала камбек. Гофф обыграла Вондроушову на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

3-я ракетка мира Коко Гофф (США) выиграла 2-й матч на Итоговом турнире WTA 2023.

В последнем 3-м туре группы «Четумаль» американка в трех сетах обыграла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 6) за 2 часа и 33 минуты.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 3-й тур

Коко Гофф (США) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 7:6 (7:4), 6:3

Во второй партии Маркета подавала на сет при счете 6:5, однако Гофф сумела сделать брейк, перевела игру на тай-брейк, взяла 2-ю партию, а затем закрыла Вондроушову.

Стоит отметить, что за матч Гофф допустила 17 двойных ошибок.

Для Коко это 51-я победа в 2023 году.

Это была третья встреча теннисисток. Американка выиграла все 3 очных поединка.

Для Коко это 2-я победа в группе. Ранее она обыграла Онс Жабер и проиграла Иге Свентек.

Пока что Коко еще не обеспечила себе место в полуфинале. Все решится в поединке Ига Свентек – Онс Жабер. 2 из 3 теннисисток пройдут в плей-офф WTA Finals. Вондроушова окончательно потеряла шансы, проиграв все 3 тура.

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Коко Гофф Маркета Вондроушова Итоговый турнир WTA
Источник Sport.ua
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Falko
Зара Гауф неістово вболіватиме за Іґу - аби та взяла хоча би сет, надалі - пофіг. Іґа вже у півфіналі, але очки і бабки на підсумковому додають за кожний матч і навіть партію. Так що сенсу програвати їй жодного.
А отже, майже напевно нас чекає півфінал Швьонтек - Сабалєнка. А в іншому - дві загорілих американки face-to-face.
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