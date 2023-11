В ночь на 2 ноября состоялся матч 2-го тура группы «Четумаль» на Итоговом турнире WTA 2023 в Канкуне (Мексика) между Онс Жабер (Тунис, WTA 7) и Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 6).

Игра завершилась победой Жабер со счетом 6:4, 6:3.

После завершения матча Онс расплакалась во время интервью на корте:

«Я очень рада победе, но в последнее время я не была очень счастлива. Ситуация в мире меня не радует... Мне кажется... Мне очень жаль. Очень тяжело видеть, как дети и младенцы умирают каждый день.



Это душераздирающе. Я решила пожертвовать часть своих призовых денег на помощь палестинцам. Я не могу быть довольна этой победой. Это не политическое послание, это человечность. Я хочу мира в этом мире. Вот и все», – сказала Жабер.

В последнем туре Жабер сыграет против Свентек, а Вондроушова, которая уже потеряла шансы на выход из группы, встретится с Гофф.

ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире

Ons Jabeur says she’s donating a portion of her prize money to Palestine:



“I am very happy with the win but I haven't been very happy lately. The situation in the world doesn't make me happy... I feel like… I am sorry. It’s very tough seeing children & babies dying every day.… pic.twitter.com/fVBz9McSjU