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  4. ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
WTA
02 ноября 2023, 06:36 |
556
0

ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире

Онс обыграла Маркету Вондроушову во 2-м туре группы «Четумаль»

02 ноября 2023, 06:36 |
556
0
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
Twitter. Онс Жабер

В ночь на 2 ноября состоялся матч 2-го тура группы «Четумаль» на Итоговом турнире WTA 2023 в Канкуне (Мексика) между Онс Жабер (Тунис, WTA 7) и Маркетой Вондроушовой (Чехия, WTA 6).

Игра завершилась победой Жабер со счетом 6:4, 6:3.

После завершения матча Онс расплакалась во время интервью на корте:

«Я очень рада победе, но в последнее время я не была очень счастлива. Ситуация в мире меня не радует... Мне кажется... Мне очень жаль. Очень тяжело видеть, как дети и младенцы умирают каждый день.

Это душераздирающе. Я решила пожертвовать часть своих призовых денег на помощь палестинцам. Я не могу быть довольна этой победой. Это не политическое послание, это человечность. Я хочу мира в этом мире. Вот и все», – сказала Жабер.

В последнем туре Жабер сыграет против Свентек, а Вондроушова, которая уже потеряла шансы на выход из группы, встретится с Гофф.

ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире

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Маркета Вондроушова Онс Жабер Итоговый турнир WTA видео Палестина Израиль
Источник Twitter
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