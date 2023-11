Вондроушова вылетела с WTA Finals. Жабер отомстила за финал Уимблдона 2023

7-я ракетка мира из Туниса Онс Жабер выиграла первый матч на Итоговом турнире WTA 2023.

Во 2-м туре группы «Четумаль» Жабер в двух сетах обыграла Маркету Вондроушову (Чехия, WTA 6) за 1 час и 29 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Четумаль. 2-й тур

Онс Жабер (Тунис) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 6:4, 6:3

Это была 7-я встреча теннисисток. Жабер выиграла 3-й очный поединок.

В последний раз девушки играли между собой в финале Уимблдона 2023. Тогда Вондроушова обыграла Онс и выиграла титул на травяном мейджоре.

Онс и Маркета играют в одной группе с Игой Свентек и Коко Гофф. Ранее полька обыграла американку в двух сетах.

В последнем туре Жабер сыграет против Свентек, а Вондроушова, которая уже потеряла шансы на выход из группы, встретится с Гофф.

