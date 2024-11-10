ГОФФ: «Не ожидала, что мы проведем на корте три часа»

Американка Коко Гофф (США, WTA 3) вчера переиграла представительницу Китая – Чжэн Циньвень (WTA 7) и завоевала титул на Итоговом турнире.



После сложного трехчасового поединка, ставшего для нее настоящим испытанием, спортсменка подчеркнула: «Эта победа точно на втором месте после US Open. Особенно из-за того, как проходил матч. Если бы он был легче, если бы мы не боролись три часа, возможно, он не значил бы для меня так много. Я такая уставшая сейчас, просто хочу пойти и поспать» (смеется).

Поделившись планами на межсезонье, спортсменка призналась, что после насыщенного сезона мечтает об отдыхе дома: «Я планирую посетить музыкальный фестиваль, но в целом хочу просто остаться дома, провести время с семьей и расслабиться на пляже, который находится недалеко от моего дома».



Напомним, что в полуфинале Итогового турнира американка выбила «нейтралку» Арину Соболенко.