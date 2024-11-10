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  4. ГОФФ: «Не ожидала, что мы проведем на корте три часа»
WTA
10 ноября 2024, 22:25 |
273
0

ГОФФ: «Не ожидала, что мы проведем на корте три часа»

Американка рассказала о своих впечатлениях после победы на WTA Finals

10 ноября 2024, 22:25 |
273
0
ГОФФ: «Не ожидала, что мы проведем на корте три часа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Американка Коко Гофф (США, WTA 3) вчера переиграла представительницу КитаяЧжэн Циньвень (WTA 7) и завоевала титул на Итоговом турнире.

После сложного трехчасового поединка, ставшего для нее настоящим испытанием, спортсменка подчеркнула: «Эта победа точно на втором месте после US Open. Особенно из-за того, как проходил матч. Если бы он был легче, если бы мы не боролись три часа, возможно, он не значил бы для меня так много. Я такая уставшая сейчас, просто хочу пойти и поспать» (смеется).

Поделившись планами на межсезонье, спортсменка призналась, что после насыщенного сезона мечтает об отдыхе дома: «Я планирую посетить музыкальный фестиваль, но в целом хочу просто остаться дома, провести время с семьей и расслабиться на пляже, который находится недалеко от моего дома».

Напомним, что в полуфинале Итогового турнира американка выбила «нейтралку» Арину Соболенко.

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Коко Гофф Итоговый турнир WTA Чжэн Циньвень Арина Соболенко
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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