Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Костюк. Определены полуфинальные пары престижного турнира в Катаре
WTA
14 февраля 2025, 11:03 |
713
3

Без Костюк. Определены полуфинальные пары престижного турнира в Катаре

Ига Свентек сыграет против Алены Остапенко, а Аманда Анисимова – с Екатериной Александровой

14 февраля 2025, 11:03 |
713
3
Без Костюк. Определены полуфинальные пары престижного турнира в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

13 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Первая ракетка Украины Марта Костюк в трех сетах уступила Аманде Анисимовой.

Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Екатерина Александрова, которая прошла Джессику Пегулу.

В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Ига Свентек и Алена Остапенко. Полька прошла Елену Рыбакину, а латвийка справилась с Онс Жабер.

Полуфинальны в Дохе состоятся в пятницу, 14 февраля.

WTA 1000 Доха. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Джессика Пегула [6] – 4:6, 6:1, 6:1
Марта Костюк – Аманда Анисимова – 6:4, 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Онс Жабер – Алена Остапенко – 2:6, 2:6
Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2] – 2:6, 5:7

WTA 1000 Доха. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова – Аманда Анисимова
Алена Остапенко – Ига Свентек [2]

По теме:
Марта Костюк – Аманда Анисимова. Полуфинал был близок. Видеообзор матча
Екатерина Александрова – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Доха статистические расклады Екатерина Александрова Джессика Пегула Марта Костюк Аманда Анисимова Онс Жабер Алена Остапенко Елена Рыбакина Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Футбол | 13 февраля 2025, 13:11 11
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь

Артем Семка получил шанс закрепиться в первой команде

ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе
Теннис | 13 февраля 2025, 22:49 1
ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе
ВИДЕО. Костюк забрала у Анисимовой лучший розыгрыш турнира в Дохе

Отличный укороченный Марты на старте третьей партии после крутой игры от обоих девушек

Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Футбол | 13.02.2025, 20:28
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
Челси принял решение по Мудрику. Клуб потратит 80 миллионов евро
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
Футбол | 14.02.2025, 08:10
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
Футбол | 14.02.2025, 08:25
ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
ХАЦКЕВИЧ: «Причины мне известны. Чемпионами Динамо не стало не на поле»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Forever_Love_Rybakinu
🇱🇻Остапенко - Свентек🇵🇱, це як 🟢🟡Полісся - Шахтар🟠⚫ (на жаль для фанів гірників)
Головна інтрига дня - чи зможе Іга перервати ту чотириматчеву безвиграшну серію
Ответить
-2
Forever_Love_Rybakinu
❤️Сьогодні вболіватиму за Катюшу💗🌍 й Альонку💓🇱🇻 !
Вам теж подобається мій вибір?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
«Вратарь испортил...» Наставник Бенфики оценил победу в Лиге чемпионов
13.02.2025, 09:05
Футбол
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
12.02.2025, 11:51 1
Футбол
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
12.02.2025, 09:14 1
Футбол
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
Усик обвинил Фьюри во лжи: «Это становится наркотиком»
13.02.2025, 08:20 2
Бокс
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
Леннокс Льюис оценил шансы Дюбуа в реванше против Усика
13.02.2025, 07:50 5
Бокс
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
Проблемы с коленом? Тренеры Ромы приняли важное решение по Довбику
12.02.2025, 13:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем