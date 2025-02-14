Без Костюк. Определены полуфинальные пары престижного турнира в Катаре

13 февраля состоялись матчи 1/4 финала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

Первая ракетка Украины Марта Костюк в трех сетах уступила Аманде Анисимовой.

Следующей соперницей американки будет «нейтралка» Екатерина Александрова, которая прошла Джессику Пегулу.

В полуфинальном противостоянии в нижней части сетки сойдутся Ига Свентек и Алена Остапенко. Полька прошла Елену Рыбакину, а латвийка справилась с Онс Жабер.

Полуфинальны в Дохе состоятся в пятницу, 14 февраля.

WTA 1000 Доха. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Джессика Пегула [6] – 4:6, 6:1, 6:1

Марта Костюк – Аманда Анисимова – 6:4, 5:7, 4:6

Нижняя часть сетки

Онс Жабер – Алена Остапенко – 2:6, 2:6

Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2] – 2:6, 5:7

WTA 1000 Доха. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова – Аманда Анисимова

Алена Остапенко – Ига Свентек [2]