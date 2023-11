Мудрик – вне заявки. Стали известны составы на матч Челси – Блэкберн

Сегодня, 1 ноября, состоится матч 1/8 финала Кубка английской лиги. Лондонский Челси на домашнем Стэмфорд Бридж будет принимать Блэкберн – представителя Чемпионшипа.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик проходит программу реабилитации от травмы, из-за которой последнюю пропустил игру с «Брентфордом» и не попал в заявку на сегодняшний матч.

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени. В случае ничьей команды будут пробивать пенальти.

🔢 Team news!



6⃣ changes from Saturday.

©️ Lewis Travis returns after injury to captain the side.

✅ Jake Garrett, Harry Leonard, Dilan Markanday, Andrew Moran and Adam Wharton all start.

❌ Sam Szmodics rested.#CHEvROV | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/zCTHBymczp