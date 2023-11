ВИДЕО. Медведев показал фанатам средний палец. Димитров выбил его из Парижа

Болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 17) вышел в 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

Во 2-м раунде болгарин в трех сетах обыграл Даниила Медведева (АТР 3) за 2 часа и 56 минут.

АТР 1000 Париж. Хард в помещении. 1/16 финала

Григор Димитров (Болгария) – Даниил Медведев [3] – 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)

Это была 10-я встреча теннисистов. Григор выиграл 3-й очный поединок.

Французские болельщики весь поединок поддерживали исключительно Григора, а Медведев высказывал недовольство из-за такого поведения фанатов.

После завершения встречи Даниил показал средний палец французской публике. На пресс-конференции «нейтральный теннисист» заявил, что просто рассматривал ногти на пальцах:

«Средний палец? Нет, я просто смотрел на ноготь в таком ракурсе. Зачем мне так поступать с этой прекрасной парижской публикой?».

В 1/8 финала Мастерса в Париже Димитров сыграет против Александра Бублика.

ВИДЕО. Медведев показал средний палец фанатам

Middle finger from Daniil Medvedev while leaving the court? 😬 (🎥 @TennisTV ) pic.twitter.com/LwAdg2Z7xZ

Видеообзор матча Григор Димитров – Даниил Медведев

WHAT HAVE WE JUST WITNESSED.



Dimitrov stuns Medvedev in an instant #RolexParisMasters classic 🎬 pic.twitter.com/OJr8siBwlC