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Major League Soccer
31 октября 2023, 01:47 |
91
0

БЕКХЭМ: Повезло, что я живу в том же городе, что и Месси. Устроим вечеринку

Легендарный англичанин вручил Лионелю Золотой мяч 2023

31 октября 2023, 01:47 |
91
0
БЕКХЭМ: Повезло, что я живу в том же городе, что и Месси. Устроим вечеринку
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Дэвид Бекхэм

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм вручил аргентинскому форварду Лионелю Месси Золотой мяч 2023.

«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.

Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», – сказал Бекхэм.

Дэвид является совладельцем американского клуба «Интер Майами», за который выступает Месси.

Для Месси это 8-й Золотой мяч в карьере.

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Дэвид Бекхэм Золотой мяч Лионель Месси Интер Майами
Источник Sport.ua
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