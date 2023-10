БЕКХЭМ: Повезло, что я живу в том же городе, что и Месси. Устроим вечеринку

Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм вручил аргентинскому форварду Лионелю Месси Золотой мяч 2023.

«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.

Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», – сказал Бекхэм.

Дэвид является совладельцем американского клуба «Интер Майами», за который выступает Месси.

Для Месси это 8-й Золотой мяч в карьере.

Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!



