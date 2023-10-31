БЕКХЭМ: Повезло, что я живу в том же городе, что и Месси. Устроим вечеринку
Легендарный англичанин вручил Лионелю Золотой мяч 2023
Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм вручил аргентинскому форварду Лионелю Месси Золотой мяч 2023.
«Для меня удовольствие и честь быть здесь, чтобы отпраздновать с Месси.
Мне повезло, что я живу в том же городе, что и он. Мы устроим ему отличную вечеринку в Майами», – сказал Бекхэм.
Дэвид является совладельцем американского клуба «Интер Майами», за который выступает Месси.
Для Месси это 8-й Золотой мяч в карьере.
Lionel Messi from @InterMiamiCF keeps extending his record with eight Ballon d’Or!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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🌕🌕✨✨✨✨✨✨✨#ballondor pic.twitter.com/fDpFMqMl1Y
David 🤝 Leo #ballondor pic.twitter.com/S42sPfKoDZ— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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