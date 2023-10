Худшие за долгие годы. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не оказал серьезного сопротивления «Манчестер Сити» (0:3). «Олд Траффорд» не спас своих «красных дьяволов» от крупного поражения, которое диктовалось тем, что зрители видели на поле.

Это уже пятое поражение «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, хотя прошло только 10 туров. И это худший старт «красных дьяволов» в истории АПЛ, сообщает Opta. В сезоне-1986/1987 они потерпели шесть поражений за 10 туров. Но это случилось еще до учреждения Премьер-лиги.

5/10 - Manchester United have lost half of their games in the Premier League this season (5/10 – W5 L5); their most defeats from their opening 10 games of a league campaign since 1986-87 (6). Dreary. pic.twitter.com/Anbzvuj7zE