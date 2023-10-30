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Англия
30 октября 2023, 02:39 | Обновлено 30 октября 2023, 02:40
106
0

Худшие за долгие годы. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд в АПЛ

У «красных дьяволов» тяжелые времена

30 октября 2023, 02:39 | Обновлено 30 октября 2023, 02:40
106
0
Худшие за долгие годы. Манчестер Юнайтед установил клубный антирекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» не оказал серьезного сопротивления «Манчестер Сити» (0:3). «Олд Траффорд» не спас своих «красных дьяволов» от крупного поражения, которое диктовалось тем, что зрители видели на поле.

Это уже пятое поражение «Манчестер Юнайтед» в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии, хотя прошло только 10 туров. И это худший старт «красных дьяволов» в истории АПЛ, сообщает Opta. В сезоне-1986/1987 они потерпели шесть поражений за 10 туров. Но это случилось еще до учреждения Премьер-лиги.

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Источник Opta
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