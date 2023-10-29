В воскресенье, 29 октября состоялся центральный матч 10-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра состоялась в Манчестере на стадионе «дьяволов» Олд Траффорд.

«Горожане» благодаря дублю Эрлинга Холанда и голу Фила Фодена одержали разгромную победу.

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» - 0:3

Голы: Холанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 79

Предупреждения: Онана, 26, Амрабат, 42, Антони, 90+2, Фернандеш, 90+3 – Фоден, 42

«Манчестер Юнайтед»: Онана – Линделеф (Регилон, 73), Эванс, Магуайр, Далот – Мактоминей, Амрабат (Маунт, 46) – Рашфорд (Марсьяль, 86), Эриксен (Антони, 86), Фернандеш – Хойлунд (Гарначо, 73).

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш (Доку, 87), Фоден, Х. Альварес (Ковачич, 87), Б. Силва – Холанд.

Видеообзор матча