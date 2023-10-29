Дерби исключительно на бумаге. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Олд Траффорд
Блестящий Эрлинг Холанд на этот раз оформил дубль и голевой пас
Отчет о матче ожидайте позже.
Английская Премьер-лига. 10-й тур.
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» - 0:3
Голы: Холанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 79
Предупреждения: Онана, 26, Амрабат, 42, Антони, 90+2, Фернандеш, 90+3 – Фоден, 42
«Манчестер Юнайтед»: Онана – Линделеф (Регилон, 73), Эванс, Магуайр, Далот – Мактоминей, Амрабат (Маунт, 46) – Рашфорд (Марсьяль, 86), Эриксен (Антони, 86), Фернандеш – Хойлунд (Гарначо, 73).
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Гвардиол, Диаш, Уокер – Родри, Стоунз – Грилиш (Доку, 87), Фоден, Х. Альварес (Ковачич, 87), Б. Силва – Холанд.
Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).
Удары (в створ): 7 (3) – 21 (10)
Угловые: 7 – 12
Оффсайды: 4 – 0.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 12°C
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